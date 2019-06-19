(Özel) Beylikdüzü'nde eski eşini bıçaklayan adamdan "neden yaptınız sorusuna" ilginç cevap
19 dakika önce
Beylikdüzü'nde eski eşini sokak ortasında bıçaklayan Cevat A. adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusuna, " Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi.
Beylikdüzü
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:22 Kaynak: İHA
'nde eski eşini sokak ortasında bıçaklayan Cevat A. adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusuna, " Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi.
Olay, Gürpınar
Mahallesi'nde meydana gelmişti. Asiye A. 3 ay önce boşandığı eşi Cevat A. tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklamıştı. Yaşanan olayın büyümesini ise çevredeki vatandaşlar engellemişti. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cevat A. kendisine sorulan neden yaptınız sorusuna, "Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi. Ekip otosuna bindirilen şüpheli daha sonra ekip arabasına bindirilerek adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Eski eşini bıçaklayan adamdan "neden yaptınız sorusuna" ilginç cevap
İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler