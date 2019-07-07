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(Özel) Beyoğlu'nda 22 yaşındaki genç uyuşturucudan hayatını kaybetti

22 dakika önce

Beyoğlu'nda sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

(Özel) Beyoğlu'nda 22 yaşındaki genç uyuşturucudan hayatını kaybetti, System.String[]
Beyoğlu'nda sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bileğiyle göre olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi'nde bulunan yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, bölgeden geçen vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu görerek, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları incelemede Serhat T. (22) isimli gencin yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise, gencin hayatını kaybettiği bölgede çalışma yaptı. Gencin cenazesi incelemelerin ardından cenaze arabası ile İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa
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