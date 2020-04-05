(Özel) Beyoğlu'nda aşırı yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı - Son Dakika

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(Özel) Beyoğlu'nda aşırı yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı
6 saat önce
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yüklü kamyonet, trafikte tehlike saçtı.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yüklü kamyonet, trafikte tehlike saçtı. Kamyonet kasasındaki plastik atıkların yola savrulduğu görüldü. O anlar kameralara yansıdı.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yüklü kamyonet, görenleri şaşkına çevirdi. Yükle birlikte yüksekliği yaklaşık 4 metreyi bulan kamyonet trafikte tehlike saçtı. Kamyonetin kasasından ise zaman zaman plastik parçalar yola savruldu. Sürücü diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde ise bir vatandaş elektrikli kaykay ile seyretti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:47 Kaynak: İHA
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