(Özel) Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerini kilitleyip polise direndi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerini kilitleyip polise direndi - Son Dakika

(Özel) Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerini kilitleyip polise direndi

6 saat önce

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekiplerine kimliğini göstermediği iddia edilen taksi sürücüsünü gözaltına almak istedi.

(Özel) Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerini kilitleyip polise direndi, System.String[]

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekiplerine kimliğini göstermediği iddia edilen taksi sürücüsünü gözaltına almak istedi. Kolunu emniyet kemerine saran sürücü, polis ekiplerine direndi. Hareketli anların yaşandığı olayda, aracı da kaydıran sürücü gözaltına alındı.


Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 34 TDM 24 plakalı taksiyi durdurdu. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis kendisinden kimliğini göstermesini istedi. Ancak kimliğini göstermeyerek araçtan inen sürücü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından polisin gözaltına almak istediği taksici, kolunu aracının emniyet kemerine kilitledi.


Kolunu emniyet kemerine kilitleyip direndi


Dakikalarca bu şekilde polise direnen taksici bir türlü zorluk çıkartmaya devam edince arbede yaşandı. Arbede esnasında ise el freni çekili olmayan taksi birkaç metre kaydı. Ekiplerin müdahalesi sonucu aracın el freni çekilirken, taksici ise gözaltına alındı. Araç ise bir vatandaş tarafından uygulaması noktasına getirildi. Hareketli o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Tarlabaşı, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
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Beyoğlu'nda taksici kendini emniyet kemerine kilitleyip polise direndi
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