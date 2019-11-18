Son Dakika Haberleri: (Özel) Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

(Özel) Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

İstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen Günay K., isimli kadına otomobil çarptı.

(Özel) Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı: 1 yaralı, System.String[]

İstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen Günay K., isimli kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Günay K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. iddiaya göre Refik Saydam Caddesi'nde karşısında geçmek isteyen Günay K.,'ya otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Günay K., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı kadın ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi: Farklı makama oynamak hata
İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine darptan suç duyurusu: Locam bilgim dışında İmamoğlu'nun kullanımına sunulmuş İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 22:18:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]