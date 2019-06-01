(ÖZEL)Beypazarı bayram tatilinde dolup taşacak

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, tarihle ve doğayla iç içe bir tatil geçirmeyi isteyen herkesi ilçeye davet etti.



Başkentin, konaklarıyla, hanlarıyla camileriyle ve hamamlarıyla ünlü ilçesi Beypazarı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tarihi ve turistik mekanlarıyla vatandaşların ilgi odağı olan şirin ilçe, güzellikleriyle hayran bırakıyor. Üç mevsimin aynı anda yaşanabildiği Beypazarı, yöresel lezzetleriyle de ayrı bir turizm potansiyeli oluşturuyor. 80 katlı baklavasından, yaprak sarmaya, sebzeli güvecinden hoşmerim tatlısına,tarhana çorbasından eriştesine kadar onlarca çeşit yemek turistlerden tam not alıyor. El yapımı doğal ürünler ve hediyelikler almak isteyen vatandaşlar ise tarihi çarşının yolunu tutuyor.



"Bu bayramda da inşallah ziyaretçilerle dolup taşacağını düşünüyoruz"



İlçenin Türkiye'nin en güzel tatil rotalarından biri olduğunu belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Beypazarı bayramlarda, haftasonu ve diğer tatillerde farklı bir yoğunluğu oluyor. Bu bayramda 9 gün tatilin olacak olması İnsanların gezme, görme ve tarihi mekanları ziyaret etme adına en çok tercih ettikleri ilgi gösterdikleri yerlerden biri. Bu bizim açımızdan çok memnuniyet verici bir durum. Bu bayramda da inşallah ziyaretçilerle dolup taşacağını düşünüyoruz. Bizi izleyen kıymetli hemşehrilerimizi Beypazarı'na davet etmiş olalım. Beypazarı misafirperverliği, noktasında yiyecek içecekleri noktasında ve tarihi mekanları gezme görme noktasında anlatılarak değil, yaşanılarak görülecek bir mekandır. Şimdiden tüm ülkenin mübarek Ramazan Bayramının birlik beraberliğimiz adına, ülkemizin birliği beraberliği adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



"Beypazarı bünyesinde 3 iklimi birden barındıran nadir ilçelerimizden birisidir"



Beypazarı'nda asırlık geleneklerin halen sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Kaplan Bayram tatilinde vatandaşları ilçeye davet etti. Kaplan," Beypazarı tarihi bir mekan olması adına tarihteki o canlılığını, yaşatıyor olması adına gelenek ve görenekleriyle birlikte bütünleşmiş olması adına, güzellikleri adına gerçekten nadir olan ilçelerimizden bir tanesi. İpek yolu üzerinde olması ve geçmiş yıllarda ticarete ev sahipliği yapmış olması adına medreseleriyle, kültür mekanlarıyla tarım alanlarına ev sahipliği yapıyor olmasıyla ülkemizin en nadir ilçelerinden biridir. Şöyle bir ilçe düşünün ki belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir ilçedir. Beypazarı bünyesinde 3 iklimi birden barındıran nadir ilçelerimizden birisidir . Yüksek rakımlarda Karadeniz iklimi 250 metre dolayında Akdeniz iklimini görürsünüz . Karşı tarafına baktığımızda karasal iklim görürsünüz. Ramazan Bayramı güzellikler, mutluluklar birlik ve beraberlikler getirsin diyorum" diye konuştu - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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