(Özel) Biblo değil, 2 bin kolonya şişesi

İzmirli kolonya şişesi koleksiyoncusu Ünal Çınar'da çeşitli figür ve kokularda tam 2 bin kolonya şişesi bulunuyor. Kolonyalarını sergilediği ofisinin ziyaretçiye açık olduğunu belirten Çınar'ın en büyük isteği ise bir kolonya müzesi kurmak.



Küçük yaşlardan bu yana eşya biriktirme merakı olan İzmirli elektronik mühendisi Ünal Çınar, 10 yıldır çeşitli ülkelerden elde ettiği kolonya şişelerini biriktiriyor. Hayvan, insan, araba gibi pek çok farklı figürde ve kokuda 2 bin kolonya şişesi bulunan Çınar'ın koleksiyonu kokuların dünyasında yolculuk ettiriyor. Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ait şişelerin göz bebeği olduğunu söyleyen Çınar, Türkiye'ye bir kolonya müzesi kazandırmak istiyor.



Müze kurmak istiyor



10 yaşındayken sırasıyla kibrit, çakmak, kitap, tespih ve para biriktirdiğini, 10 yıldır da kolonya şişesi biriktirdiğini kaydeden Çınar, "Şu anda 2 bine yakın kolonya şişem var. Bazı insanlar '5 bin kolonya şişem var' diyor ama bunu insanlara sergilemedikten sonra neye yarar? Ben insanların görmesini istiyorum. Kolonya müzesi kurmak istiyorum. İnşallah yetkililer bu konuda bana ön ayak olur. Türkiye'ye bir kolonya müzesi kazandırmak istiyorum. Kolonya artık fazla kullanılmıyor. İlk olarak Almanya'da üretilmiş ama ilerleyen zamanlarda Türk geleneklerinde de fazlasıyla yer bulmuş. Çeşitli figürlerde birçok kolonya şişem var. Osmanlı dönemine ait kolonya şişeleri, Atatürk'ün kullandığı kolonya markasına ait şişeler mevcut. Şişeleri farklı ülke ve şehirlerdeki müzayedelerden, antika pazarlarından alıyorum" dedi.



65 koku çeşidinin 54'ü mevcut



Türkiye'de 65 kolonya koku çeşidi mevcut olduğunu ifade eden Çınar, "Bende ise 54 çeşit koku bulunuyor. İlginç şişelerin yanı sıra çok ilginç kokular da var. Örneğin, biber kolonyası, hamsi kolonyası var. Bunlar biber ve hamsi kokmuyor ama muz şeklindeki şişede bulunan kolonyadan muz kokusu geliyor. Ofisim ziyarete açık. İnsanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Ellerinde bulunan kolonyaları getiren de oluyor. Ben de memnuniyetle alıyorum" diye konuştu. - İZMİR