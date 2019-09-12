Son Dakika Haberleri: Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı
Son Dakika Güncel Haber

Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı

1 saat önce

Özel Biga Can Hastanesi, hasta yakınlarına aşure dağıttı.

Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı, System.String[]

Özel Biga Can Hastanesi, hasta yakınlarına aşure dağıttı.


Özel Biga Can Hastanesi Diyetisyeni Burcu Peçen, yaptığı açıklamada, dini ve milli bayramların yanı sıra aşure günü ve Muharrem ayının da toplumsal barışı, kardeşliği ve dayanışmayı arttıran günler olduğunu söyleyerek, "Aşure; içerisinde bulunan vitaminler, mineraller, posa ve bitkisel protein nedeniyle besleyici bir besin kaynağıdır. Ancak kilo problemi olan kişilerin ve diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmelerinde fayda var" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı'nda 24 büyükelçinin ataması yapıldı
Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı Şule Çet'in cep telefonu, şifresi çözülemediği için incelenemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:24:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]