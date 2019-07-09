Son Dakika Haberleri: Özel Biga Can Hastanesinde sünnet yoğunluğu
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Özel Biga Can Hastanesinde sünnet yoğunluğu

1 saat önce

Özel Biga Can Hastanesinde, okulların tatil olması ile sünnet yoğunluğu yaşandı.

Özel Biga Can Hastanesinde sünnet yoğunluğu, System.String[]
Özel Biga Can Hastanesinde, okulların tatil olması ile sünnet yoğunluğu yaşandı.

Acil Servis Doktoru Suat Apuşoğlu, bir günde 5 çocuğun sünnetinin yapıldığını söyledi. Apuşoğlu, çocuklarını sünnet ettirmek için bekleyen ailelerin yaz tatiliyle harekete geçtiğini ifade ederek,

"Yaklaşık 5 dakika süren sünnet sonunda çocuklarımız ağrısız olarak hastanemizden ayrılıyor" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
Acil Servis, Biga, Güncel
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