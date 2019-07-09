Özel Biga Can Hastanesinde sünnet yoğunluğu
1 saat önce
Özel Biga Can Hastanesinde, okulların tatil olması ile sünnet yoğunluğu yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
Özel Biga
Can Hastanesinde, okulların tatil olması ile sünnet yoğunluğu yaşandı. Acil Servis
Doktoru Suat Apuşoğlu, bir günde 5 çocuğun sünnetinin yapıldığını söyledi. Apuşoğlu, çocuklarını sünnet ettirmek için bekleyen ailelerin yaz tatiliyle harekete geçtiğini ifade ederek,
"Yaklaşık 5 dakika süren sünnet sonunda çocuklarımız ağrısız olarak hastanemizden ayrılıyor" dedi. - ÇANAKKALE
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