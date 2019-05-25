Son Dakika Haberleri: (Özel) Bin 500 kişinin karnı Somuncu Baba iftarında doydu

(Özel) Bin 500 kişinin karnı Somuncu Baba iftarında doydu

3 saat önce

Bursa'da Eskici Mehmed Dede Aşevi'nde her gün bin 500 kap yemek elden ele taşınarak dağıtılıyor.

(Özel) Bin 500 kişinin karnı Somuncu Baba iftarında doydu, System.String[]
Bursa'da Eskici Mehmed Dede Aşevi'nde her gün bin 500 kap yemek elden ele taşınarak dağıtılıyor.

Eskici Mehmed Dede Aşevi'nde metrelerce kuyruğun oluştuğu iftar yemeklerinde yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri yaşanıyor. İftar kazanlarında pişen yemekleri vatandaşlar tabldotlarla elden ele masalara ulaştırıyor. Yılın 365 günü sıcak yemek dağıtımının yapıldığı aşevinin bahçesinde Ramazan ayında her akşam iftar sofraları kurulup, yemekler elden ele dolaşıyor. Yemekleri elden ele dolaştırıp iftar yapan vatandaşlar, yıllardır süren bu geleneği devam ettiriyor. Tahtakale'de her gün yaklaşık bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtılan Eskici Mehmed Dede Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın 12 ayı kol kanat geriyor.

Eskici Mehmed Dede Aşevi Sorumlusu ve Somuncu Baba Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Serinçay, iftar faaliyetlerinden bahsederek, " Eskici Mehmed Dede Aşevi 2008 yılında aşevi olarak açıldı. Sabah saatlerinde çorba dağıtımı yapıyoruz. Öğleden sonra 130 kayıtlı aileye yemek dağıtımı yapıyoruz. Somuncu Baba Vakfı'nın Bursa'nın üç yerinde aşevi var. Üftade Tekkesi, Yeşil İmareti ve Eskici Mehmed Dede Aşevi, bu üç aşevinin toplamında günde 2500 kişiye iftar veriyoruz. Bursalılarla iftar yemeklerinde buluşuyoruz. İftar yemeklerimiz manevi bir havada geçiyor. Buradan katkıda bulunan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Somuncu Baba Vakfın'ın hizmetlerinden de bahseden Şerinçay, " Vakfımız bu yıl 28. Yılını kutladı. Bursa'nın hemen hemen her yerinde hizmetlerimiz var. Bünyemizde bir fırınımız var. Burada günde yaklaşık 3 bin kişiye ekmek çıkıyor. 40 yerde dağıtım yerimiz var. Buralardan Bursa'da ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyoruz. Öte yandan ramazan sofralarımız herkese açık bütün Bursalılarla buluşuyoruz. Ramazan dışında ise vakfa başvurduğunuzda heyetimiz evleri ziyaret ediyor. İhtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz ailelere hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Dede Aşevi'nde gönüllü olarak çalışan Musa Bozdemir, "Müsait oldukça gönüllü olarak Eskici Mehmed Dede Aşevi'nde hizmet veriyoruz. Buraya gelen insanlar, olması gerektiği gibi misafir olarak karşılanıyor. Yemekleri elden ele yani gönülden gönüle masasına kadar getiriliyor" şeklinde konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:13 Kaynak: İHA
Tahtakale, Somuncu Baba, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 25 Mayıs Cumartesi İl İl İftar Vakitleri Simav'ın 3 Asırlık Tahinli Pidesi Yoğun İlgi Görüyor Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 18:08:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Bin 500 kişinin karnı Somuncu Baba iftarında doydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]