Son Dakika Haberleri: Özel: Binali Yıldırım'ın yerinde olsam istifa ederim

Özel: Binali Yıldırım'ın yerinde olsam istifa ederim

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Rüzgarın şiddetlenmesi, kışın bastırmasıyla AK Parti'deki yaprak dökümünü hep beraber izleyeceğiz.

Özel: Binali Yıldırım'ın yerinde olsam istifa ederim, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Rüzgarın şiddetlenmesi, kışın bastırmasıyla AK Parti'deki yaprak dökümünü hep beraber izleyeceğiz. Bu vakitten sonra Yıldırım'ın yerinde olsam hem Meclis Başkanlığından hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından istifa ederim." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:27 

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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