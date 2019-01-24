Özel: Binali Yıldırım'ın yerinde olsam istifa ederim
1 saat önce
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Rüzgarın şiddetlenmesi, kışın bastırmasıyla AK Parti'deki yaprak dökümünü hep beraber izleyeceğiz.
CHP
Grup Başkanvekili Özel, "Rüzgarın şiddetlenmesi, kışın bastırmasıyla AK Parti'deki yaprak dökümünü hep beraber izleyeceğiz. Bu vakitten sonra Yıldırım'ın yerinde olsam hem Meclis Başkanlığından hem de İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından istifa ederim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:27
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