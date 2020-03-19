(Özel) Binlerce yıllık yöntemle günde 1 ton balık yakalıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Binlerce yıllık yöntemle günde 1 ton balık yakalıyorlar - Son Dakika

(Özel) Binlerce yıllık yöntemle günde 1 ton balık yakalıyorlar

6 saat önce

Çanakkale'de balıkçılar kurdukları tuzaklarla denize açılmadan günde 1 ton balık yakalıyor.

(Özel) Binlerce yıllık yöntemle günde 1 ton balık yakalıyorlar, System.String[]

Çanakkale'de balıkçılar kurdukları tuzaklarla denize açılmadan günde 1 ton balık yakalıyor.


Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan kum adasına, Rumların binlerce yıllık balık yakalama sistemi olan dalyan sistemini kuran balıkçılar, hiç yorulmadan günde 1 ton balığı tuzağa çekerek yakalıyor. Şubat ve temmuz ayında Çanakkale boğazından Karadeniz'e geçmek isteyen balık sürülerini yakalamak için Rum kapanını kuran balıkçılar, ağlarla denizin içine tuzak kuruyor. Boğazdan geçip kum adasından geçemeyen balık sürüleri, geri dönüşte balıkçıların kurduğu tuzağa girerek av oluyor. Balıkçılar, gece gündüz nöbet tutarak, balıklar kapana girdiği anda ağları indirip balıkları hemen yakalıyor ve yeni sürüyü yakalamak için tuzağı tekrar kuruyor. Bu şekilde balıkçılar yorulmadan günde 1 tona kadar balık yakalıyor. Bugünlerde balıkçıların kurduğu tuzaktan zargana ve gümüş balığı sürüleri çıkıyor.


Binlerce yıllık sistemle balık yakaladıklarını ifade eden balıkçı Zekeriya Erol, "Bu sistem Rum kapanı olarak bilinir. Rumların bulduğu bir balık tutma sistemi. Türkiye'de bu sisteme dalyan denir. Çanakkale boğazından Karadeniz'e geçen akın balıklarını yakalamak için biz bu sistemi kuruyoruz. Şubat ayında balık akını başlar. Temmuz ayında biter. Biz de sistemi bu aylarda kuruyoruz. Kapanı kurduktan sonra her gün ağların başında bekliyoruz. Balıkları gözlüyoruz. Kurduğumuz tuzağa girdikleri anda tuzağın ağzını kapatıp, balıkları büyükse elimizle, değilse küçük ağlarla yakalıyoruz" dedi.


Balıkçı İsmail Çalışkan ise, "Bu işi 8 yıldır yapıyorum. Dalyan sistemini 3 gündür kuruyoruz. Bu sistemin eski adı Rum kapanı. Bu sistem temmuz ayının 20'sine kadar devam ediyor. Gece gündüz buradayız. Kapanın ortasında bir gözetleme kulesi var. Balık girdi mi diye bakıp hemen arkadaşlara haber veriyorum. Onlar da tuzağın ağzını kapatıp balıkları yakalıyor" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:54 Kaynak: İHA

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