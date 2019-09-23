(Özel) Bir buçuk dönüm alanda bin bir çeşit ürün yetiştiriyor

Manisa'da Eyüp Korkmaz isimli vatandaş, Spil Dağındaki Sultan Yaylasında bulunan bir buçuk dönümlük arazisinde yerel tohumlardan yetiştirdiği bin bir çeşit ürünle doğal yaşamı tercih etti. Padişah Kavuğu kabağından yumurta patlıcanına, Kızılderili domatesinden tespih mısırına kadar bin bir çeşit ürün yetiştiren Eyüp Korkmaz, vatandaşların tornadan çıkmış gibi hepsi aynı olan gıdalardan uzak durmasını tavsiye etti.



Manisa'da emekli olduktan sonra çocukluğundaki domates tadını arayan Ayüp Korkmaz isimli vatandaş bir domatesle çıktığı yolda bugün bir buçuk dönümlük arazisinde hepsi yerel ve yerli tohumdan olmak üzere tamamen doğal bin bir çeşit ürün yetiştiriyor. Kendine ait bir tohum envateri de oluşturan Korkmaz, kendi oluşturduğu bahçesinde Kızılderili domatesinden kabuklu domatese, mor patatesten kırmızı patatese, Padişah Kavuğu kabağından tespih mısırına, yumurta patlıcandan beyaz patlıcana, 80 çeşit fasulye ve barbunyaya kadar yüzlerce çeşit farklı ürün yetiştiriyor. Bahçesinde hastalıkla mücadele konusunda ise Arap sabunu, sirke gibi yine tamamen doğal ürünlerle mücadele ettiğini kaydeden Korkmaz, "Bir buçuk dönüm alanda çeşit olarak bine yakın ürün var. Her ürünün çok çeşitlerini göz önüne alırsak bine yakın çeşit var. 15 yıl önce bir tek domates, eski domatesin tadını arayarak yola çıktım. Domatesin arkasından biber, arkasından patlıcan derken salatalık, kabak. Ondan sonra çeşitleri derken bugün sadece 80 çeşit fasulye ve barbunya çeşidi var elimde" dedi.



"Gıdalarımız sağlıklı ise bizim hiçbir ilaca ihtiyacımız yok"



Organik ürünlerin bir nevi kandırmaca olduğunu ileri süren Korkmaz, "Organik tarımda kimyasal ilaç kullanılabiliyor belli bir miktarda. Organikte hibrit tohum, hibrit fidan kullanılabiliyor belirli miktarda. Yani müsaade edilen miktarlarda değişik şeyleri kullanarak organik diyorlar ama hiçbir zaman doğalın yerini tutmaz organik. Ben İstanbul'da gördüm organik diye birçok ürün satıyorlar ama organikle ilgisi yok. Organiğin kavramını herkes bilmiyor. Organikte hem kimyasal ürün hem kimyasal ilaç belirli miktarlarda kullanılabiliyor. Biz kullanmıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Eğer gıdalarımız sağlıklı ise bizim hiçbir ilaca ihtiyacımız yok. Gıdalarımız sağlıksız ise istediğin kadar ilaç al, istediğin kadar ameliyat ol, aynı gıdalara aynı zararlı olan gıdalara devam ettiğimiz sürece bizim yapılan tedavilerimiz ve ilaçların hepsinin havaya gitmesinden başka bir işe yaramaz" diye konuştu.



"Ya doğal ürün aranacak ya da ilaç"



Vatandaşlara doğal ürün kullanmaları konusunda da tavsiyelerde bulunan Korkmaz şunları söyledi:



"Eğer bütün ürünler tornadan çıkmış gibi tek tip ürünlerse bunların hepsi hibrit ürünlerdir. Kimse gücenmesin. Şekli bozuk, farklı şekillerde olanlar doğal olan ürünler. Doğal olan ürünleri herkes arayacak yada ilaç arayacak. İkisinden biri tercih edilecek" - MANİSA