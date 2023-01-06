Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da - Son Dakika
Üye Girişi

Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da

06.01.2023 10:55

Özel bir eğitim kurumunda görev yapan ve ekonomi öğretmeni olduğu öğrenilen genç kadının ders anlatırken giydiği mini etek sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bu giyim tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken, öğretmenin sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Mini etekle ders verip kendini kayda aldıran kadın öğretmen sosyal medyaya damga vurdu. Ekonomiye yönelik söyledikleri değil, tarzı daha çok ön plana çıkan öğretmen kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Video sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı öğretmeni giyim tarzından dolayı sert eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise öğretmende destek verdi.

FENOMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan öğretmenin sosyal medya fenomeni olduğu ve takipçi sayısını artırmak için böyle bir şey yaptığı öne sürüldü. Takipçi sayısının videodan sonra artması ise öğretmen hakkındaki iddiaları doğrular nitelikte.

YORUMLAR (2)
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2023 11:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement