Mini etekle ders verip kendini kayda aldıran kadın öğretmen sosyal medyaya damga vurdu. Ekonomiye yönelik söyledikleri değil, tarzı daha çok ön plana çıkan öğretmen kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.
Video sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı öğretmeni giyim tarzından dolayı sert eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise öğretmende destek verdi.
Öte yandan öğretmenin sosyal medya fenomeni olduğu ve takipçi sayısını artırmak için böyle bir şey yaptığı öne sürüldü. Takipçi sayısının videodan sonra artması ise öğretmen hakkındaki iddiaları doğrular nitelikte.
Son Dakika › Güncel › Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da - Son Dakika