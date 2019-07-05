Son Dakika Haberleri: (Özel) Bir kukla 3 yıla mal olacak
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(Özel) Bir kukla 3 yıla mal olacak

31 dakika önce

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Fatma Nihal Çamlı, teslim edeceği ödev gününü karıştırınca hayatının şokunu yaşadı.

(Özel) Bir kukla 3 yıla mal olacak, System.String[]
Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Fatma Nihal Çamlı, teslim edeceği ödev gününü karıştırınca hayatının şokunu yaşadı. Sistemin kapanması yüzünden ödevini teslim edemeyen genç kızın kaydı silinecek.

Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Fatma Nihal Çamlı, çarşamba günü teslim etmesi gereken kukla ödevini perşembe günü götüreceğini zannedince okula gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Ödev sistem üzerinden kabul edilmesi gerektiği için hocalar ödevi teslim alamadı. Çamlı'nın kuklayı teslim etmemesi durumunda kaydı silinecek.

Sistemin kurbanı olan Fatma Nihal Çamlı, "Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Ödevimi, teslim tarihini karıştırdığımdan dolayı bir gün sonra götürdüm. Üzerinden 24 saat geçmeden ödevimi vermem gerektiği söylendi. Veremezsem kaydım silinecek. İlk sene sınıfta kalmıştım. İkinci sene ise maddi imkansızlıklar yüzünden kaydımı dondurmuştum. Bu sene de ödevi gününde teslim etmezsem otomatik olarak üniversiteden kaydım silinecek. Benim burada okuduğum yıllar boşa gidiyor. Vereceğim şey yazılı değil, bir kukla. Bir ders için tekrar üniversiteyi okumak saçma oluyor. Bu yüzden bu konuda bana yardımcı olunmasını istiyorum. Sistemi tekrar açamayacaklarından dolayı mağdur oldum. Kiminle görüştüysem olmaz diyor. Bu bir sistematik meseleymiş. Bütün derslerimden geçtim, sadece bu kuklayı vermediğimden dolayı seneye derslerimle çakıştığı için kaydım silinecek" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
Uludağ Üniversitesi, İnegöl, Çamlı, Güncel
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