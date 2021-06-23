Antalya'da Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü üyesi öğrenciler plajda bir araya geldi - Son Dakika

Antalya'da Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü üyesi öğrenciler Lara Plajı'nda buluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerini durduran kulüp, normalleşme sürecine girilmesiyle yeniden etkinlik yapmaya başladı.

Kulüp üyesi öğrenciler Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Lara Plajı'nda buluştu.

Plajda, aileleri ile birlikte misafir edilen gençler, denizin ve kumsalın tadını çıkarttı.

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tutku Yıldız, uzun bir aradan sonra yeniden buluştuklarını belirterek, "Açılışımızı belediyemizin bünyesindeki EKDAĞ tesislerinde yapmak istedik. Belediye başkanımız Muhittin Böcek bizi kırmadı ve ağırladı. Keyifli bir vakit geçirdik. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.