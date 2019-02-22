Özel Bireyler İlk Defa Kar Gördü

Milas M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki özel bireyler, Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi gezisinde ilk defa kar sevinci yaşadılar.

Milas M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki özel bireyler, Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi gezisinde ilk defa kar sevinci yaşadılar.



Milas M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalan 15 özel birey, Davraz Kayak Merkezi'ne giderek ilk defa kar heyecanı yaşadı ve doya doya kar oynadılar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun refakatinde gerçekleşen ziyaret kapsamında, Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü de ziyaret edildi.



Gezide Salda Gölü'nin ve Isparta'nın tarihi, turistik ve kültürel mekanları da gezildi.



Gezinin son gününde Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük'ü ziyaret eden özel bireyler, düzenlenen gezi programıyla mutlu oldular. - MUĞLA

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