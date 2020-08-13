Özel bireyler neler yapabileceklerini başarıyla kanıtlıyorlar - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, aldıkları eğitimlerin ardından çalışmaya hayatına katılan özel bireyleri fabrikalarında ziyaret etti. Başkan Ataç, "Bu proje tüm Türkiye'ye örnek olmalıdır. Bu gençlerimiz, fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini başarıyla kanıtlıyor" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi bünyesindeki zihinsel engelli bireyler, imkan sağlandığında ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamaya devam ediyor. Özel bireyler atölyede aldıkları eğitimlerin ardından üretime katkı verirken, düzenlenen birçok etkinliğe de katılarak sosyal becerilerini geliştirme imkanına sahip oluyor. Son olarak Baycan Elektrik A.Ş.'de istihdam edilen 3 özel birey de çalışma hayatına katılmış oldu. Fabrikayı ziyaret ederek 9 özel birey ile bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, projenin önemine dikkat çekti.

"Tüm Türkiye'ye örnek olmalı"

Diğer fabrikaların da projeye destek olmasını isteyen Başkan Ataç, "Baycan bu projeye başladığımızdan beri bize destek veren bir fabrika. Son olarak 3 gencimiz ile birlikte bugün 9 özel birey burada çalışıyor, montaj yapıyor. Yetkililerle konuştuğumda verimli ve disiplinli çalıştıklarını ifade ediyorlar ve fabrikada özel bir sevgi oluşturmuşlar. Bu çalışmayı OSB'de bulunan tüm fabrikalarımıza örnek olarak göstermek istiyorum. Bu çocuklara sahip çıkmamız çok önemli. Türkiye'de bugün 20.yaşın üzerindeki engellilerin gidecekleri hiçbir yer yok. Bu gençlerimizi evlerinde bulduğumuzda en az 7-8 aydır dışarı çıkamadıklarını, anne ve babalarıyla evde oturduklarının gördük. Ama bugün yüzlerce, binlerce adet montaj yapıyorlar çünkü hareket ediyorlar. Hareket etmeleri çocuklarımızın yeteneklerini artırıyor. Bu proje tüm Türkiye'ye örnek olmalıdır. Bu gençlerimiz, fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini başarıyla kanıtlıyor. O açıdan diğer fabrika sahiplerinden de bu konuda duyarlı olmalarını özellikle rica edeceğim. Hem çocuklarımızı kurtarmış oluyoruz hem de sanayimize çok ciddi katkıları oluyor. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma şükranlarımı iletiyorum" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR