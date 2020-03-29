Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı - Son Dakika

Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı

7 saat önce

Korona virüsü salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından Elazığ'da engelli ve özel bireyler, sağlıkçılar için maske üretimine başladı.

Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı, System.String[]

Korona virüsü salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından Elazığ'da engelli ve özel bireyler, sağlıkçılar için maske üretimine başladı.


Dünyada ölümlere sebep olan ve hızla yayılmasıyla bütün insanlığı tehdit eden korona virüs sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Tedbirlerin yanı sıra her ilde çeşitli gruplar maske üretimine başlayarak sağlıkçılara destek olmaya çalışıyor. Elazığ'da da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin özel bireyleri, atölyelerinde maske üretimine başladı. Merkezde bulunan atölyede özel bireyler, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticilerin desteğiyle tıbbi maske üreterek sosyal hizmet ve sağlık çalışanlarına destek olmaya çalışıyor.


Merkez bünyesinde bulunan 18 yaş üstü ruhsal engellilere yatılı bakım hizmeti verdiklerini dile getiren Merkez Müdürü Nihal Tekin, "Yaşanan bu sıkıntılı süreçte kızlarımıza yönelik sosyal etkinliklerimiz azaltıldı. Hatta tümüyle iptal edildi. Dışarıda yapılan faaliyetler tümüyle kısıtlandı. Sakinlerimiz yaşam birimlerinde kalıyorlar. Kızlarımız bu anlamda çok sıkıntı yaşadılar herhangi bir etkinliğe katılmadıklarından dolayı. Biz de kızlarımızla konuşarak ne yapabiliriz diye düşününce aklımıza maske yapımı geldi. Halk Eğitim Merkezinde görev yapan hocalarımızla görüştük. Hocalarımız bize destek vereceklerini söylediler. Daha sonrasında kızlarımızla maske yapımına başladık. Böylelikle hem kuruluşumuzdaki maske ihtiyacını sağlamaya çalıştık hem de geri kalanını da sağlık personeline vermeye kararlaştırdık" dedi.


Yaşanan salgına karşı maske üretmeye devam edeceklerini aktaran Tekin, "Biz gerekli önlemleri kuruluş olarak aldık, almaya da devam ediyoruz. Kuruluşumuzda personelin ateş takibi günde iki kez yapılmakta. Hastalarımızın ateş takibi, oksijen satürasyonları, solunumları, nabızları belirli aralıklarla kontrol edilmektedir. Ayrıca dışarıdan gelen personellerimiz geldiklerinde galoş takarak kuruluşa girmekte, dezenfeksiyon solüsyonları kullanmaktadırlar" dedi.


Yaklaşık 5 yıldır kuruluşta kaldığını ve kurulan atölyede maske üretimine destek verdiğini dile getiren özel bireylerden İkbal Meral, "Bu sene korona virüs hastalığından dolayı dışarıya çıkamıyoruz, birimlerimizde kalıyoruz. Her gün ateşimizi ölçüp nabzımıza bakıyorlar. Dezenfekte oluyoruz, temizliğimize çok dikkat ediyoruz. Bizimle çok yakından ilgileniyorlar. Canımız sıkıldığı için atölyede maske dikiyoruz" ifadelerini kullandı.


Özel öğrencilere hizmet etmenin farklı bir duygu olduğunu aktaran usta öğretici Sema Güler, "Elazığ Halk Eğitim Merkezine bağlı usta öğretici olarak çalışıyorum. Yaklaşık 8 yıldır Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde görev almaktayım. Buradaki öğrencilere hizmet etmek farklı. Buradaki öğrenciler özel öğrenciler. Kurslarda çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Korona virüsü ile ilgili de maske dikmek istedik. Onlarla birlikte burada maske üretimine başladık. Maskeleri diktikten sonra hastanede stilize edilerek, burada çalışan personele, sağlık personeline dağıtılacak. Günlük 100 tane maske çıkarabiliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Beyyurdu, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı İzmir'de semt pazarları dolu Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım         
17:42
Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı         
17:30
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak         
17:23
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi         
17:17
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor         
17:03
Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı         
17:02
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek         
16:49
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor         
16:39
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü         
16:38
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi         
16:37
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı         
16:28
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı         
16:24
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti 14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:21
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak         
16:20
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü         
16:16
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif         
16:04
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi         
16:02
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı         
15:56
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı         
15:45
Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı         
15:30
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti         
15:26
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı         
15:22
Boateng, Aubameyang'ı Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı         
15:10
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı         
15:10
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak         
14:55
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı         
14:41
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi         
14:23
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı         
14:22
Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 17:56:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]