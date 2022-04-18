Özel bireylere zekâ oyunları eğitimi - Son Dakika
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Özel bireylere zekâ oyunları eğitimi

18.04.2022 17:17
Özel bireylere zekâ oyunları eğitimi

Cemil Meriç'te özel gereksinimli bireylerin hızlı karar vermesini, olasılık hesaplama mantığını geliştiren akıl ve zekâ oyunları atölyesi açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylere yönelik verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan bireylerin psikolog eşliğinde akıl ve zekâ oyunları oynayabileceği atölye kuruldu. Atölyede yaklaşık 100 oyun bulunuyor. Öğrenciler öğrenirken aynı zamanda arkadaşlarıyla sosyalleşip eğlenceli vakit geçirebiliyor. Psikolog öncülüğünde öğrencilerin seviyelerine göre programlanan ders içeriği, çocuk gelişim uzmanları tarafından özenle uygulanıyor.

SOSYAL HAYATA BAĞLANMA

Özel gereksinimli bireylere hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde; öz bakım, aşçılık, el sanatları, bitki yetiştiriciliği vb. mesleki alanlarda bireysel programlar uygulanarak özel öğrencilerin gelişimleri ve sosyal hayata bağlanmaları sağlanıyor. Ayrıca müzik, resim, spor, sinema, tiyatro, piknik, il içi ve il dışı geziler ile engelli bireylerin sosyal alanda gelişmelerine de katkı sunuluyor.

DAHA İYİ BİR EĞİTİM

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim kalitesini arttırmak ve özel gereksinimli bireylerin daha iyi eğitim alması adına Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Şahin Oruç tarafından merkezde görevli öğretmenlere eğitim verildi. Bu kapsamda eğitimde 'zekâ ve akıl oyunlarının engelli bireyler üzerinde etkileşimi' konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli hazırlıklar sağlandı. Ardından atölye dersleri ile öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirmesi; karşılaştıkları problemler karşısında yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlandı.

OYUNLARIN ÖZEL ÖĞRENCİLERE ETKİLERİ

Akıl ve zeka oyunları atölyesinin amacı ise görsel zeka gelişimi, problem çözme becerisi, dikkat-konsantrasyon gelişimi, dikkat eksikliği eğitimi, seçici dikkat gelişimi, el göz koordinasyonu, hızlı, soyut ve analitik düşünebilme, karar verme yetisini güçlendirme, bağlantısal düşünme, hayal gücü, denge ve uzaysal algılama becerilerinin gelişimini sağlamak ve aynı zamanda stres seviyesini düşürmek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası özel gereksinimli bireylere hizmet veriyor. Konu ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için 153 Çağrı Merkezi aranabilir.

Kaynak: Bültenler
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Cemil Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel bireylere zekâ oyunları eğitimi - Son Dakika

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