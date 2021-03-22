Özel bireylerin el emeği tezgahlarında yok yok - Son Dakika

Özel bireylerin el emeği tezgahlarında yok yok

22.03.2021 14:42
Özel bireylerin el emeği tezgahlarında yok yok, System.String[]

Kocaeli'de 'Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel çocukların ve ailelerinin yaptığı eşyalar satıldı.

Kocaeli'de 'Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel çocukların ve ailelerinin yaptığı eşyalar satıldı. Takıdan bez bebeğe, gıdadan giyime kadar görücüye çıkan binbir çeşit el emeği ürünlerin geliri ise down sendromlu çocuklar için bağışlanacak.

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, down sendromlu çocuklar için 4 dernekle beraber yardım etkinliği düzenlendi. Özel çocukların ve ailelerin yaptığı hediyelik eşyalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Tezgahlarda bez bebekten takıya, bardaktan giyime bir çok ürün görücüye çıktı. Etkinlikte satılan eşyaların gelirleri ise down sendromlu çocuklara bağışlanacak.

"Hem gıda, hem hediyelik"

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down kafede açılış gerçekleştirdiklerini söyleyen İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, "İzmit engelli kent konseyi aracılığıyla beraber ilçemiz sınırları içerisinde çalışmalar yapan engelli dernekleriyle hem yiyecek hem hediyelik eşyaların satışının yapıldığı ve gelirlerinin sivil toplum örgütlerine ulaştırıldığı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Hem gıda satışlarımız hem hediyelik eşya satışlarımız olacak. Bugün burada yaklaşık 15 tane down sendromlu çocuğumuz var. Bunun yanı sıra başka engel gruplarından da çocuklarımız var. Anneleri ile beraber güzel bir gün geçirmeyi hedefliyoruz. Burada yaklaşık 5 down sendromlu çocuğumuz ve anneleri çalışıyor" dedi.

"Herkesi desteğe bekliyoruz"

4 tane derneğin katılım sağladığını belirten İzmit Belediyesi Kocaeli Engelli Meclis Başkanı İlkin Kılıçarslan, "Bugün İzmit Belediyesi ve Kent Konseyi Engelli Meclisi ile birlikte 21 Mart Down Sendromu Farkındalık günü dolayısıyla böyle bir etkinlik yaptık. Buradaki yaptığımız bu etkinlik hem bir toplumda down sendromu farkındalığı hem de az da olsa derneklerimizin bütçesine katkı sağlamak. Yapılan her şey özel gereksinimli çocuklarımız ve annelerinin ellerinden çıkıyor. Bugün herkesi bu desteğe bekliyoruz. Ücretler inanın çok az bir meblağda çok cüzi meblağlarımız var. Özel gereksinimli çocuklarımız için, 'El verin hayat bulsunlar, el verin hayata tutunsunlar' diyoruz" diye konuştu.

Böyle bir etkinliğin olmasından memnun olduğunu belirten müşteri Gülşah Güner, "Bugün down sendromlu arkadaşlarımıza destek olmaya geldik. Aslında sadece böyle özel günlerde değil, her zaman destek olmalıyız. Elimizden geleni yapmak için buradayız, herkesin de destek olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Özel bireylerin el emeği tezgahlarında yok yok
Özel bireylerin el emeği tezgahlarında yok yok
Özel bireylerin el emeği tezgahlarında yok yok
Özel bireylerin el emeği tezgahlarında yok yok
Özel bireylerin el emeği tezgahlarında yok yok
Özel bireylerin el emeği tezgahlarında yok yok
Özel bireylerin el emeği tezgahlarında yok yok

Down Sendromu, 21 Mart, Engelli, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Özel bireylerin el emeği tezgahlarında yok yok - Son Dakika


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