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Özel bireylerin elinden kuşlara ev

1 saat önce

Özel bireylerin elinden kuşlara ev Elazığ'da bir vakıfta eğitim alan zihinsel engelli bireylerin de olduğu grup, kuşlar için ev yaparak hem ağaçlara asıyor, hem de satışı ile ekonomik bir kazanç sağlanmasına aracılık ediyorELAZIĞ - Elazığ'da bir vakıfta eğitim alan zihinsel engelli bireylerin...

Özel bireylerin elinden kuşlara ev

Elazığ'da bir vakıfta eğitim alan zihinsel engelli bireylerin de olduğu grup, kuşlar için ev yaparak hem ağaçlara asıyor, hem de satışı ile ekonomik bir kazanç sağlanmasına aracılık ediyor

ELAZIĞ - Elazığ'da bir vakıfta eğitim alan zihinsel engelli bireylerin de olduğu grup, kuşlar için ev yaparak hem ağaçlara asıyor, hem de satışı ile ekonomik bir kazanç sağlanmasına aracılık ediyor,

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı bünyesinde Down Sendromlu ve zihinsel engelliler hem eğitim alıyor, hem de el becerilerini geliştiriyor. Her gün düzenli olarak gelen bireyler, Marangoz ustası Ömer Tekdemir'in koordinesinde kuş kafesleri de yapmaya başladı. Makinede tehlikeli işleri Tekdemir kendi yaparken, çakma boyama ve yapıştırma gibi kısımları ise özel bireyler tamamlıyor. Engelli bireylerin elinden çıkan kuş evleri hem belirli alanlarda ağaçlara asılıyor, hemde satılarak ekonomik kazanç olarak geri dönüyor.

Ortalama yılda bin adet kuşlar için ev yaptıklarını aktaran Marangoz ustası Ömer Tekdemir, "Makinede ben tehlikeli olan şeyleri yapıyorum. Geriye kalan boyama, delme, çatı çakma işlerini öğrenciler yapıyor. Öğrenciler çakma, boyama gibi yetenekleri artıyor. Yaptıkları yuvaları ağaçlara asıyorlar bunun içerisine hayvanlar giriyor. Buda çocukların hayvanlar ile olan bağını güçlendiriyor. Çocuklar bu yaptıkları sayesinde hayvanları seviyorlar ve onları tanıyorlar" dedi.

Kuş yuvası yapan öğrencilerden Zafer Karakaya, " Zamanımız burada güzel geçiyor. Buraya gelerek eğleniyoruz. Hem bir şeyler öğreniyoruz. Hayvanlara eziyet ediyorlar. Ben hayvanları çok seviyorum. Hayvanlara eziyet edenleri kınıyorum. Hayvanlara biraz duyarlı olsunlar. Başka gideceğimiz bir yer yok onun için burada zaman geçiriyoruz. Boyama ve çivi çakmayı öğrendik" diye konuştu.

Özel bireylerin elinden kuşlara ev

Elazığ, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
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