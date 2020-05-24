(ÖZEL) Bitlis'teki köy çocuklarının sessiz bayram sevinci - Son Dakika

Her Bayramda sokakların cıvıl cıvıl olup çocuklarla dolup taştığı Bitlis'teki köylerde, bu yıl uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklar bomboş kaldı.



Korona virüs salgını nedeniyle yurt genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Beldesindeki köy çocukları Ramazan Bayramını sokak yerine evlerinde geçiriyor. Her bayram olduğu gibi bu Bayramda da sabahın erken saatlerinde uyanan köy çocukları evde de olsa bayramı doya doya yaşıyor. Günler öncesinden aldıkları bayramlıklarını giyen çocuklar zorunlu olarak evde geçirdikleri Ramazan Bayramını sevinçle karşıladı. Aileleriyle bayramlaşıp, hem bayram harçlıklarını hem de bayram şekerlerini alan çocuklar dört gözle yeniden koşup oynadıkları sokaklara kavuşacakları günü bekliyor.



Korona virüs salgını nedeniyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan Bayramını evde geçirmek zorunda kaldıklarını belirten Hicran Yavuz, "Bu bayramı salgın nedeniyle sokaklar yerine evde geçiriyoruz. Ama inşallah bir sonraki bayramı sokaklarda geçireceğiz. Hepimiz evde kalalım, mutlu kalalım. Herkesin bayramını kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum." diye konuştu. - BİTLİS