‘Özel bölge’ kilidi açtı, yeni yatırım 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek
45 dakika önce
Socar, 2 milyar dolar yatırım yapacağı yeni petrokimya tesisi ile yıllık 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek.
Socar
, 2 milyar dolar yatırım yapacağı yeni petrokimya tesisi ile yıllık 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek. Socar Türkiye CEO
'su Zaur Gahramanov, Aliağa
'daki arazi için 'Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin bürokrasiyi bitirdiğini, BP'nin ortaklık için gelmesine neden olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:05
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