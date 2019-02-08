Son Dakika Haberleri: ‘Özel bölge’ kilidi açtı, yeni yatırım 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek

‘Özel bölge’ kilidi açtı, yeni yatırım 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek

45 dakika önce

Socar, 2 milyar dolar yatırım yapacağı yeni petrokimya tesisi ile yıllık 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek.

‘Özel bölge’ kilidi açtı, yeni yatırım 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek, System.String[]
Socar, 2 milyar dolar yatırım yapacağı yeni petrokimya tesisi ile yıllık 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek. Socar Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Aliağa'daki arazi için 'Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin bürokrasiyi bitirdiğini, BP'nin ortaklık için gelmesine neden olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:05 

Aliağa, Socar, Ekonomi
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