(Özel) Bomonti'de alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Bomonti'de alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu - Son Dakika

(Özel) Bomonti'de alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu

6 saat önce

Bomonti'de cadde üzerinde sür'atli bir şekilde seyreden alkollü sürücü virajı alamayınca yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanala uçtu.

(Özel) Bomonti'de alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu, System.String[]

Bomonti'de cadde üzerinde sür'atli bir şekilde seyreden alkollü sürücü virajı alamayınca yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanala uçtu. Film sahnelerini aratmayan kaza kameralara yansırken, kaza yaptığının farkında bile olmayan sürücünün aracı yaklaşık 1 saat sonra vatandaşlar tarafından fark edildiği ortaya çıktı.


Kaza, önceki gün saat 04.40 sıralarında Şişli Bomonti Paşa Mahallesi İncirli Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde aşırı alkol aldığı öğrenilen sürücü hafif ticari aracına binerek yola çıktı. Caddede sürat yapan sürücü Akar Caddesi'nde seyrettiği esnada direksiyonu bir anda sağa kırdı. Virajı alamayan sürücü kontrolü kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanala uçtu. Kaza sonucu yara almadan kurtulan ancak kaza yaptığının farkında bile olmayan sürücü aracın içerisinde beklemeye başladı. Caddeden araçların geçtiği ancak kimsenin fark etmediği aracı yaklaşık 1 saat sonra kaldırımda yürüyen vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri fenerle çevrede yaptığı araştırmada sürücünün araçla kanala uçtuğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araçtan çıkan sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Film sahnelerini aratmayan kaza kamerada


Öte yandan film sahnelerini aratmayan kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrettiği görülen sürücü bir anda direksiyonu sağa kırıyor. Süratli olduğu için keskin virajı dönemeyen sürücü, aracıyla birlikte kanala uçuyor. Daha sonra ise ise kanala uçan aracın polis ekiplerinin nezaretinde vinç çekiciyle çıkarıldığı; vatandaşların ise olanı biteni şaşkınlıkla izlediği görülüyor.


"Yolda biri olsa Allah korusun kötü sonuçlar olurdu"


Kaza hakkında konuşan esnaf Orhan A., "Alkollüymüş, çok süratli girdiği için kanala uçtu ve yara almadan kurtulmuş. 80-90 kilometre hızında, şans eseri kurtulmuş, bir şey olmamış. 2-3 ay önce benzer kaza oldu. O kazada da yara almadan kurtuldular. Yolda biri olsa Allah korusun kötü sonuçlar olurdu. Sürücüyü sonradan fark etmişler. Geldiğimde polisler buradaydı, vinç çekiciyle aracı çıkartıyorlardı" dedi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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