Son Dakika Haberleri: Özel borç fonları geliyor!
Son Dakika Ekonomi Haber

Özel borç fonları geliyor!

50 dakika önce

ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, Londra'daki özel borç fonlarını Türk şirketlerine kredi vermeye ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu anlamda ilk işimizi imzaladık.

Özel borç fonları geliyor!, System.String[]
ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, Londra'daki özel borç fonlarını Türk şirketlerine kredi vermeye ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu anlamda ilk işimizi imzaladık. 2 ay içerisinde sonuçlanacaktır. 150 milyon euroluk bir büyüklük olacak" dedi.
Londra, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu Kafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı Türk Hava Kurumunda yeni yönetim ile eski yönetim arasında rüşvet krizi! Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 07:23:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel borç fonları geliyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]