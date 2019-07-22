Özel borç fonları geliyor!
50 dakika önce
ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, Londra'daki özel borç fonlarını Türk şirketlerine kredi vermeye ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu anlamda ilk işimizi imzaladık.
ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, Londra
'daki özel borç fonlarını Türk şirketlerine kredi vermeye ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu anlamda ilk işimizi imzaladık. 2 ay içerisinde sonuçlanacaktır. 150 milyon euroluk bir büyüklük olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:32
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