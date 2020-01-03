(Özel) Bu istasyonlar tamamen 'annelere' ait - Son Dakika

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından doğum yapan kadın personellerinin hem pratikliğini kaybetmemesi, hem de bebekleriyle rahat bir şekilde ilgilenebilmeleri adına 'Anne İstasyonları' kuruldu. Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan bu istasyonlar 112 annelerine büyük kolaylık sağlıyor.



Eskişehir Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği, hayata geçirdiği uygulamayla kadın personellerine büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye'de ilk defa Eskişehir'de hayata geçirilen uygulamada başhekimlik doğum yapan anneleri, nöbet muafiyetleri olduğundan 112 Acil Sağlık birimlerinin 'Anne' istasyonlarına transfer ediyor.



Önce Eskişehirspor'un renkleriyle oluşturulan Odunpazarı 10 'Kırmızı Anne', Odunpazarı 10 'Siyah Anne' istasyonlarına meydana gelen ihtiyaç doğrultusunda Odunpazarı 10 'Mavi Anne' istasyonu da dahil edildi. Ayrıca 520 çalışanın bulunduğu Eskişehir 112'nin yüzde 20'sini anneler oluştururken, 56 yeni anne olmuş 112 personeli ile 3 'Anne İstasyonu' çalıştırılıyor. Burada tamamı annelerden oluşan 112 Acil Sağlık çalışanları çoğunlukla bebek ve çocuk vakalarına giderek, hastaneler arası nakil işlemlerini yapıyor.



"Türkiye genelinde ilk defa Eskişehir'de uyguladığımız ve tamamen Eskişehir'e ait bir proje"



Hayata geçirilen uygulama hakkında bilgi veren İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, "Türkiye genelinde ilk defa Eskişehir'de uyguladığımız ve tamamen Eskişehir'e ait bir proje. Yeni anne olmuş çalışanlarımız, nöbet muafiyetleri dolayısıyla 24 saat nöbete devam edemiyorlar. Dolayısıyla onları gündüz değerlendirmemiz gerekiyor. Biz 3 ayrı istasyon kurduk. Bunların hepsine Odunpazarı 10 kırmızı anne, Odunpazarı 10 siyah anne dedik. Önce Eskişehirspor'un renkleriyle başladık. Daha sonra ihtiyaç hasıl olduğunda Odunpazarı 10 mavi istasyonumuz da açıldı" ifadelerini kullandı.



"Hem biz onlardan faydalanıp katma değer üretiyoruz, hem şehrimiz onlardan hizmet alıyor"



Başhekim Pala, anne istasyonunda bulunan çalışanların daha çok bebek ve çocuk vakalarına gittiğini belirterek, "Şu anda 3 tane anne istasyonumuz var. İstasyonlarımızda yeni annelerimiz var. Annelerimiz daha çok bebek ve çocuk vakalarına gidiyorlar. Onların hastaneler arasındaki nakilleri ve eden hastaneye nakillerini gerçekleştiriyorlar. Bu arada hem hasta yakını annelerimiz birbirlerini daha iyi anlıyorlar. Zaman zaman burası tam bir çocuk bahçesi gibi oluyor. Çocukları ile birlikte geldikleri zaman oluyor. Biz bu durumdan çok mutluyuz. Onlarda bu şekilde çalışmaktan çok mutlu. Hem biz onlardan faydalanıp katma değer üretiyoruz, hem şehrimiz onlardan hizmet alıyor, hem de onlar kendilerini değerli hissediyorlar ve hiç zorlanmadan kendi mesleklerini yapmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.



"Biz 56 yeni anne ile bu 3 istasyonumuzu çalıştırıyoruz"



Ayrıca Başhekim Dr. Veli Görkem Pala, "Şu anda Eskişehir 112, 520 personelle çalışıyor. 520 personelimizden yüzde 20'si yeni anne durumunda. 100'e yakını yeni anne durumunda. Bunlardan 50 tanesi ücretsiz izin gibi sebeplerle bizle çalışmıyor. Şu anda biz 56 yeni anne ile bu 3 istasyonumuzu çalıştırıyoruz. Hatta bir 4'üncü ihtiyacı da hasıl olmaya başladı. Önümüzdeki günlerde de 4'üncü anne istasyonumuzu değerlendireceğiz" diye belirtti.



"Çocuklarımıza vakit ayırabiliyoruz, saatinde girip saatinde çıkıyoruz"



Odunpazarı 10 Kırmızı Anne 112 istasyonunda çalışan 2 çocuk annesi Paramedik Naile Çetin, uygulamayla sahadan uzak kalmadıklarını söyleyerek, "Ben yararlı buldum. Süt izinlerimize göre 3 ayrı istasyonumuz var. Orada çalışıyoruz. Sahadan uzak kalıyoruz. Aktif olarak kendi birimimizde görev yapabiliyoruz. Çocuklarımıza vakit ayırabiliyoruz. Saatinde girip saatinde çıkıyoruz. Yararlı buluyorum. Ben aktif sürücü değildim kendi birimimde. Burada bana kattığı şey sürücülük yapıyor olmam. Diğer gelecek kişiler için de. Bizim zamanımız dolunca biz de buradan gideceğiz. Bizim yerimize gelecek anneler farklı birime gidip çalışmayacaklar. Kendi birimlerinde çalışacaklar. Kendi işlerini yapacaklar. Kendi birimimizde, kendi arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bize bu faydası oldu" şeklinde konuştu.



"Hepimiz anne olduğumuz için birbirimizi daha çok anlıyoruz"



Yine Odunpazarı 10 Kırmızı Anne 112 istasyonunda çalışan 9 aylık bebek annesi Paramedik Sibel Bakış ise, "Bir anne olarak Eskişehir 112'de doğumdan sonra nereye gideceğimizi biliyorum. Daha öncesinde hangi istasyona gideceğimizi ne yapacağımızı bilmiyorduk. Tabi buna dayanarak da tereddütlerimiz de vardı. Bundan sonra, anne istasyonu açıldığı için bizim için avantajı çok büyük. Kendi işimizi yapacağımızı biliyoruz. Doğumdan sonra nereye geleceğimizi ne yapacağımızı biliyoruz. Her istasyonun saatine göre de ayarlandığı için giriş çıkış saatimizi biliyoruz. Bu bizim için çok büyük avantaj oldu açıkçası. Nöbet muafiyetimiz var tabii ki. Doğum izni sonrasında bebeğin ayına göre bizim mesai saatlerimiz de değişiyor. Öncelikle 3 saat, sonrasında 1 buçuk saat, sonrasında da sekiz beş çalışıyoruz. Şu anda ben 3'e kadar çalışıyorum. Ayına göre değişiyor tabi bu süre. Bebeğimiz 2 yaşına gelene kadar nöbet muafiyetimiz var. Hepimiz birbirimizi anlıyoruz açıkçası. Hepimiz anne olduğumuz için nasıl davranacağımızı biliyoruz. Birbirimizi daha çok anlıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR