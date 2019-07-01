(Özel) Bülent Uygun: Ankaragücü'nü çalıştırmak herkese nasip olmaz

"Türk futboluna değer katmış kulüplerle ilgili projelerim var"

"Ankaragücü için Katar ve farklı ülkelerle sponsorluk görüşmeleri yapıyorum"

"Çin'den teklif aldım"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurul sonrasında teknik direktör Bülent Uygun ile yeni sezona başlaması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam Bülent Uygun, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile bir görüşme yaptıklarını belirtirken Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"ANKARAGÜCÜ'NÜ ÇALIŞTIRMAK HERKESE NASİP OLMAZ"

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden teklif aldığını belirten Bülent Uygun, "Ankaragücü ülkede öncü olmuş taraftar grubuna sahip bir takım. Bize de başarı nasip olacaksa orada çalışalım. Ankaragücü'nü çalıştırmak herkese nasip olmaz. Ankaragücü'nde bir kongre kararı alındı ve onun sonucunu bekliyoruz. Başkan Mehmet Yiğiner ile bir görüşmemiz oldu ve kongre sonrasında bizimle çalışmak istediklerini söyledi. Ankaragücü'nün transfer yasağı bulunuyor ancak bu yasak kaldırılsa da kaldırılmasa da biz görev alır en iyisini yapmaya çalışırız. Bize hiç bir zaman iyi şartlarda çalışma fırsatı verilmedi, her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak zorunda kaldık. Eldeki kadroyla Ankaragücü için de en iyisin yaparız" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNA DEĞER KATMIŞ KULÜPLERLE İLGİLİ PROJELERİM VAR"

Kongre kararı alan Ankaragücü'nde hem seçim, hem de transfer yasağı gibi konuların yer almasıyla ilgili olarak da Uygun, "Görev alıp almamam çok önemli değil. Katar başta olmak üzere kulübün ekonomik durumunu düzeltmek için farklı yerlerle ben de sponsorluk görüşmeleri yapıyorum. Ankaragücü çok önemli bir kulüp ve taraftar kültürü var. Türk futboluna değer katmış Bursaspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Eskişehirspor ile ilgili de projelerim var. Çok değerli genç oyunculara sahibiz ancak onlardan faydalanamıyoruz. Biraz da o genç oyuncuları ön plana çıkaracak işler yapmak istiyorum" dedi.

"ÇİN'DEN TEKLİF ALDIM"

Süper Lig haricinde farklı ülkelerden de teklif aldığını vurgulayan Uygun, "Süper Lig'de farklı kulüplerden de teklifler alıyorum ancak Ankaragücü ile durum ciddi. Kongre sonrasında Ankaragücü'nde çalışma durumumum var. Çin'den de bir teklif var, onun dışında yurt dışından da teklifler alıyorum" açıklamasında bulundu.