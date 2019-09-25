(Özel) Bursa'da 22 zeytin ağacı için seferberlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi çevre konusunda örnek bir uygulamaya imza attı. Mudanya ilçesinde yol yapım çalışması esnasında yolun ortasında kalan 22 yaşlı zeytin ağacı ekipler tarafından sökülerek, Mihraplı Şehitlik Anıtı Parkı ile Hamitler'de Katı Atık Ağaçlandırma Sahası'na nakledildi.



Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde Bursa'da ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da kentin yeşil alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye bağlı birimler bu hedefler için çalışırken birimler arası koordinasyon sayesinde çevreci bir çalışma da ortaya çıktı.



Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Rota Caddesi üzerinde yürüttüğü yol yapım çalışması sırasında yolda kalan 22 adet zeytin ağacı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yerinden söküldü. Ağaçlara zarar vermeden zamanla yarışan ekipler, zeytin ağaçlarından 6 tanesini 19 Eylül Gaziler Günü'nde açılışı yapılan Mihraplı Şehitlik Anıtı Parkı'na 16 tanesini ise Hamitler Katı Atık Ağaçlandırma Alanı'na taşıdılar.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çevre konusunda büyük bir hassasiyet sergilediklerini belirterek, "Bursa'yı yeniden yeşil kimliğine kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin bir çok noktasında yeni kent parklarını hayata geçiriyoruz. Bunun yanısıra yeşilin ve Bursa'nın değerlerinin korunması için de maksimum gayret gösteriyoruz. Yol yapım çalışmasında 22 zeytin ağacını kısa sürede parklarımıza naklettik. Bu uygulamalarımız şehrin bir noktasında devam edecek" dedi. - BURSA