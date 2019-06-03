Son Dakika Haberleri: (Özel) Bursa'da esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi
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(Özel) Bursa'da esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi

10 dakika önce

Bursa'da esnaf, S-400 füzeleri için para bağışında bulunup astıkları pankartla vatandaşlardan destek istedi.

(Özel) Bursa'da esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi, System.String[]
Bursa'da esnaf, S-400 füzeleri için para bağışında bulunup astıkları pankartla vatandaşlardan destek istedi.

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi esnafı Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzelerine destek olmak için karar alıp Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına para bağışında bulundu. Bununla yetinmeyen esnaf dükkanlarının önüne pankart asarak destek istedi. Günümüzde spor kulüplerine bağış yapıldığını belirten esnaf, Türkiye'nin savunma sistemi için hayati öneme sahip S-400 füzeleri için destek istedi.

Devletin yanında olduklarını belirten Kemerçeşme Mahalle esnafı "Biz sadece devletimize, milletimize ve bayrağıma sahip çıkmak için buradaki esnaf arkadaşlarla beraber karar aldık. Bağışımızı yaptık. S-400 füzelerinin ülke savunmasında kullanılacak olmasından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışta bulunma kararı aldık. Spor kulüplerine geldiği zaman yardım ediyoruz da devletimiz ve milletimiz için ülkemiz savunmasıyla ilgili S-400 füzelerinin neden katkıda bulunmayalım diye düşündük. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:33 Kaynak: İHA
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