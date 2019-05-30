Son Dakika Haberleri: (Özel) Bursa'da kadınların ürettiği yöresel gıdalar kapış kapış satıldı
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(Özel) Bursa'da kadınların ürettiği yöresel gıdalar kapış kapış satıldı

1 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kadınların ürettikleri organik mahalli ürünler Beyce Pazarı'nda kısa sürede satıldı.

(Özel) Bursa'da kadınların ürettiği yöresel gıdalar kapış kapış satıldı, System.String[]
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kadınların ürettikleri organik mahalli ürünler Beyce Pazarı'nda kısa sürede satıldı.

Bursa'nın dağ yöresi Orhaneli'de, Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyelerinin ürettiği baklava, cevizli lokum, köy ekmeği gibi mahalli ürünler tarihi Beyce Pazarı'nda satışa sunuldu. Satışa çıkartılan yiyecekler kısa sürede tükendi.

Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, pazaryerinde gıda ürünlerini satışa sunan bayanların satış standını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Başkan Ali Aykurt, "Kadın Kalkınma Kooperatifimiz Orhaneli'nde gerçekten çok güzel işler başaracak. Bayram önü yeni kurulan kooperatif olması sebebiyle baklavayla başladık. Yöremizin organik ürünlerini Bursa'mızda pazarlamayı düşünüyoruz" dedi.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu da stanttan bir tepsi baklava aldı. Kısa zamanda tüm ürünler satılırken, mevsimine göre üretim yapacak kadınlar makarna, erişte, çilek reçeli, yufka, gözleme, tarhana da üretecekler.

Kadınlar 29-30 Haziran Orhaneli Festivali'nde üretmiş oldukları ürünlerle de stant açacaklar. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:56 Kaynak: İHA
Beyce, Orhaneli, Bursa, Güncel
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