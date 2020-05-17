(Özel) Bursa'da korona virüs savaşçıları İHA objektifine poz verdi - Son Dakika

(Özel) Bursa'da korona virüs savaşçıları İHA objektifine poz verdi
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da korona virüse karşı gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanları İHA tarafından görüntülendi.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da korona virüse karşı gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanları İHA tarafından görüntülendi.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanları gece gündüz demeden mesailerine devam ediyor. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 polikliniğinde görev alan doktorundan hemşiresine, teknik ekibinden temizlik personeline kadar fedakar sağlık çalışanları İHA objektifine poz verdi. Türkiye'nin salgını birçok ülkeye göre iyi yönetmesinde büyük katkı sahibi olan sağlık çalışanları, iyileşme sürecinden memnun olduklarını dile getirdi. Bu süreçte birçok sağlık personeli ailesinden ayrı kalırken, havaların ısınmasıyla maske ve koruyucu kıyafetlerle çalışmakta sağlıkçıları iki kat zorluyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:37 Kaynak: İHA
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