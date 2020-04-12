(Özel) Bursa sahilleri kedi, köpek ve güvercinlere kaldı - Son Dakika

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(Özel) Bursa sahilleri kedi, köpek ve güvercinlere kaldı
6 saat önce
Bursa'nın sayfiye yerlerinden Mudanya'da sahiller sokağa çıkma yasağının ardından kedi, köpek ve güvercinlere kaldı.
Bursa'nın sayfiye yerlerinden Mudanya'da sahiller sokağa çıkma yasağının ardından kedi, köpek ve güvercinlere kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Türkiye'de 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Bursa sahilleri kedi, köpek ve güvercinlere kaldı. Özellikle hafta sonları Bursalıların akın ettiği Mudanya sahili sessizliğe büründü. Öte yandan polis ve bekçiler de sokak hayvanlarının aç kalmaması için muhtelif noktalara yem bıraktı. Bazı vatandaşlar kuşlara pencerelerinden yem attı. Deniz polisi de denetimlerini gün boyu sürdürdü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:22 Kaynak: İHA
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