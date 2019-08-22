Son Dakika Haberleri: (Özel) Büyükada'da faytona sürülen at bitkin düştü, faytoncu zorla yerden kaldırmaya çalıştı
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(Özel) Büyükada'da faytona sürülen at bitkin düştü, faytoncu zorla yerden kaldırmaya çalıştı

16 dakika önce

Büyükada'da faytona sürülen bir at bitkin düşerek yere yığıldı.

(Özel) Büyükada'da faytona sürülen at bitkin düştü, faytoncu zorla yerden kaldırmaya çalıştı, System.String[]

Büyükada'da faytona sürülen bir at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı. Atın durumuna acıyan bir vatandaş faytoncuya tepki göstermekten kendini alamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Büyükada'da faytona sürülen bir at, yoğun tempoya dayanamayarak bitkin düşüp yere yığıldı. Faytoncu ise işine devam edebilmek için atı çekerek yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı. Faytoncunun zorla kaldırmaya çalıştığı atın durumununu gören bir vatandaş da faytoncu şahsa tepki gösterdi.


Faytoncunun bitkin düşüp yere yığılan atı zorla kaldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde faytoncu, yere yığılan atı zorla kaldırmaya çalışıyor. Bir vatandaş da atın durumuna kayıtsız kalamayarak faytoncuya tepki gösteriyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:34 Kaynak: İHA
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