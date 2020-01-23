(Özel) Büyükçekmece'de 'Domuz gribi' şüphesiyle Mimar Sinan Devlet Hastanesi acildeki kırmızı alanı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Büyükçekmece'de 'Domuz gribi' şüphesiyle Mimar Sinan Devlet Hastanesi acildeki kırmızı alanı... - Son Dakika

(Özel) Büyükçekmece'de 'Domuz gribi' şüphesiyle Mimar Sinan Devlet Hastanesi acildeki kırmızı alanı...

6 saat önce

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acilinde "Domuz Gribi" şüphesiyle gelen bir hasta nedeniyle hastanede kırmızı alan kapatıldı.

(Özel) Büyükçekmece'de 'Domuz gribi' şüphesiyle Mimar Sinan Devlet Hastanesi acildeki kırmızı alanı..., System.String[]

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acilinde "Domuz Gribi" şüphesiyle gelen bir hasta nedeniyle hastanede kırmızı alan kapatıldı. Hastane acil bölümünde çalışanlar maskeli dolaşırken hastalanan kadının sonuçları çıkınca kesin nedeninin belli olacağı öğrenildi.


Büyükçekmece bir kadın grip şüphesiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yaşanan olay sonrası kadının bulgularının halk arasında Domuz Gribi olarak bilinen virüsün özellikleri de taşıyacağı şüphesiyle hastanede olağanüstü hal ilan edildi. Hastanenin acilinde kırmızı alan olarak bilinen bölüme girişi önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı çalışanlara maske dağıtıldı.


Hastalığın kesin nedeninin ise test sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Devlet Hastanesi, Büyükçekmece, Mimar Sinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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