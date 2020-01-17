(Özel) Büyükçekmece'de motosikletli aniden yola çıkan otomobile çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Büyükçekmece'de motosikletli aniden yola çıkan otomobile çarptı - Son Dakika

(Özel) Büyükçekmece'de motosikletli aniden yola çıkan otomobile çarptı

6 saat önce

Büyükçekmece'de seyir halinde olan motosikletli, kontrolsüz bir şekilde yola çıkarak aniden frene basan otomobile çarptı.

(Özel) Büyükçekmece'de motosikletli aniden yola çıkan otomobile çarptı, System.String[]

Büyükçekmece'de seyir halinde olan motosikletli, kontrolsüz bir şekilde yola çıkarak aniden frene basan otomobile çarptı. Kazanın ardından motosikletli rapor tutmak için polisi arayınca otomobil sürücüsü kaçtı. Motosikletli kask kamerasına yansıyan o anları sosyal medyada paylaştı.


Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletine binen Rıfat Ateşoğlu, cadde üzerinde seyir etmeye başladı. O esnada yan yoldan kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkan 34 PK 0494 plakalı otomobilin sürücüsü aniden frene bastı. Otomobili gören motosiklet sürücüsü, frene bastı ancak duramayarak çarptı. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Polisin arayınca olay yerinden kaçtı


Olayın ardından otomobilinden inen sürücü, sadece kendi aracını kontrol ettikten sonra motosikletli ile tartıştı. Tartışmanın ardından Ateşoğlu, sürücü ile anlaşamayınca tutanak tutulması için polisi aradı. Ancak motosikletli telefonda polisle konuştuğu esnada otomobil sürücüsü, aniden aracına binerek kaçtı. Otomobilin plakasını kaydeden motosikletli polise şikayette bulundu. Kask kamerasına yansıyan o anları Ateşoğlu sosyal medyada paylaştı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
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