(Özel) Büyükçekmece'deki yol yarışlarında talihsiz kaza

Büyükçekmece'de düzenlenen 2. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Yarışları'nda yarışan bisikletli gençlerden biri, virajı döneceği esnada kaldırıma çarparak kaza yaptı. Gencin hafif yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kaza, önceki gün saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi Fatih 1. Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede düzenlenen 2. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Yarışları'nda 12-16 yaş arası bisikletli gençlerin yarışı için ilk start verildi. Cadde üzerinde yarışa girişen gençler kıyasıya bir mücadeleye başladı.



Aynı virajda 2 kaza birden yaşandı



Bir süre sonra gelen bisikletli gençlerden biri viraja alamayarak kaldırıma çıktı. Kontrolü kaybeden talihsiz genç düşerek hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların yardımına koştuğu genç sağlık ekiplerine teslim edildi. Yarışma devam ettiği esnada aynı yerde ikinci bir kaza daha yaşandı. Hafif yaralı olarak atlatan gençlerin yaşadığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL