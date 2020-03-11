(Özel) Büyükçekmece'den İsveç'e 500 gün kürek çekecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Büyükçekmece'den İsveç'e 500 gün kürek çekecek - Son Dakika

(Özel) Büyükçekmece'den İsveç'e 500 gün kürek çekecek

6 saat önce

İsveçli 32 yaşındaki sporcu kadın Lina Hallebratt 5 ay önce bisikletinin arkasında çektiği su kayağı ve köpeği ile 7 bin kilometre yol yaparak İstanbul'a geldi.

(Özel) Büyükçekmece'den İsveç'e 500 gün kürek çekecek, System.String[]

İsveçli 32 yaşındaki sporcu kadın Lina Hallebratt 5 ay önce bisikletinin arkasında çektiği su kayağı ve köpeği ile 7 bin kilometre yol yaparak İstanbul'a geldi. Büyükçekmece'den su kayağına binen Hallebratt, 500 gün boyunca İsveç'e kürek çekmek için can yeleği giydirdiği köpeğiyle yola çıktı. Lina Hallebratt'in 15 bin kilometre denizde yol gidecek.


5 ay önce bisikletinin arkasında bağladığı su kayağı ve köpeğiyle yola çıkan Lina Hallebratt, yaklaşık 7 bin kilometre yol gelerek İstanbul'a ulaştı. Lina Hallebratt, 20 gün İstanbul'da kaldıktan sonra tekrar yola çıkmak için harekete geçti. Hallebratt, Büyükçekmece Yelken Kulübüne su kayağı ile geldi. Köpeği Boldy'e özel can yeleği giydiren Hallebratt, Çanakkale Boğazı'na oradan Yunanistan ve Fransa'ya geçerek İsveç'e doğru harekete geçti. Hallebratt'a Türk sporcunun da Çanakkale'ye kadar eşlik edeceği öğrenildi.


500 gün boyunca toplam 15 bin kilometre kürek çekecek


Hallebratt, su kayağında yanına aldığı su ve birkaç parça ekmek ile yola çıktı. 500 gün sürmesi planlanan yolculuğun toplam 15 bin kilometre olacağını belirtti.


Hallebratt, sporu sevdiği ve seyahati sevdiğini ifade ederek, " Yola ilk çıktığımda Baltık Denizi'ni dolaşıp dönecektim. Litvanya'nın güneyine bisikletle eriştiğimde tekrar düşündüm. Haritaya bakınca Karadeniz'i gördüm ve oradan kayakla tekrar devam etmeyi düşündüm. Arada yoruldum ama çikolata yedim ve yola tekrar devam ettim" dedi.


Köpeğini yanından ayırmıyor


Köpeğini hiç yanından ayırmayan Hallebratt, Boldy'i doğuran köpeğinin öldüğünü o günden beri, Boldy'i tüm yolculuklarında beraberinde götürdüğünü ifade etti.


Türk sporcu'da Çanakkale'ye kadar eşlik edecek


Türk sporcu Ahmet Ergün'de Çanakkale'ye kadar Hallebratt'e eşlik edeceğini ifade ederek, "Buradan Çanakkale'ye kadar ben eşlik edeceğim. Lina'ya eşlik etmek çok keyifli olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Büyükçekmece, İstanbul, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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