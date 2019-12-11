Son Dakika Haberleri: (Özel) Çamlıca Kulesi'nin anten test yayınları yıl sonunda başlıyor
Son Dakika Güncel (Özel) Çamlıca Kulesi'nin anten test yayınları yıl sonunda başlıyor - Son Dakika

(Özel) Çamlıca Kulesi'nin anten test yayınları yıl sonunda başlıyor

6 saat önce

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin, tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin restoran bölümünün iç kesimi görüntülendi.

(Özel) Çamlıca Kulesi'nin anten test yayınları yıl sonunda başlıyor, System.String[]

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin, tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin restoran bölümünün iç kesimi görüntülendi. Restoran bölümündeki çalışmalarda sona yaklaşılırken kule antenin test yayınlarının yıl sonunda başlaması bekleniyor. Öte yandan Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nden İstanbul manzarası hayran bıraktı.


Çamlıca'da görüntü kirliliğini oluşturacak antenlerin bir noktada toplanması için yapımına başlanan Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin anten test yayınları başlıyor. Test yayınlarının yıl sonunda başlaması öngörülüyor. Öte yandan Kulenin restoran bölümünde mekanik ve elektrik çalışmaları sona erdi. 39. ile 40. katlarda bulunan restoran bölümünün iç kısmı drone ile görüntülendi. Anten bölümü ile 365 metre yüksekliği bulunan kulenin 175. ve 180. metrelerindeki restoranların 2020 yılında tamamlanması bekleniyor. Kulenin iç kısmından ise İstanbul manzarası kendine hayran bıraktı. Metrelerce yüksekten çekilen İstanbul manzarası, seyrine doyum olmayan anlar oluşturdu. - İSTANBUL

İstanbul, Çamlıca, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:23 Kaynak: İHA
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