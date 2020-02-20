(Özel) Çanakkale'nin Sarıçay'ı 'Çöpçay' oldu - Son Dakika

Çanakkale- İzmir çevre yolu üzerinde bulunan Sarıçay'ın akış güzergahı üzerindeki çeşit çeşit çöpler, görüntüsü ve kötü kokusuyla kamuoyunun tepkisini çekiyor.



Çanakkale'de pek çok kez sorunları ile gündeme gelen Sarıçay'daki çöp yığınları görenleri şaşırtıyor. Çanakkale-İzmir çevre yolu üzerinde bulunan Sarıçay'ın akış güzergahı boyunca görülen farklı türden çöp yığınları hem görüntüsü hem de kokusuyla vatandaşları rahatsız ediyor. Poşetten otomobil lastiğine, mobilyadan moloz parçalarına pek çok atık ürünün bulunduğu bölge, şehrin çözülmeyi bekleyen en önemli sorunlarından biri olarak ön plana çıkıyor.



"Biz çocukluğumuzda bu çayda yüzüyorduk, balığımızı tutuyorduk, suyunu içiyorduk"



Bölgeye gelerek konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Nami Tonka, Sarıçay'da görülen çöp yığınlarının ürkütücü olduğunu dile getirdi. CHP'li Çanakkale Belediyesinin bölgedeki sorunun çözümüne dair hiçbir çalışma yürütmemesini eleştiren Başkan Tonka, "Çanakkale'de bulunan Sarıçay'ın içinin ve çevresinin sürekli kirletilmesi ve buna çare bulunulmaması bizi çevreci yaptı. Biz Çanakkale'nin tarihi ve kültürüyle ilgilenirken, çevresiyle ve doğasıyla da ilgilenmek zorunda kaldık. Şu anda görmüş olduğumuz bu Sarıçay, denizden itibaren baraja kadar olan bölgede 150-160 metre genişliğinde bir çaydı. Biz çocukluğumuzda bu çayda yüzüyorduk, balığımızı tutuyorduk ve suyunu içiyorduk. Şu anda Sarıçay sağdan ve soldan çöplerle doldurulmuş ve daha sonra üstü toprakla kapatılmak suretiyle yaklaşık 15-20 metre, bazı yerlerde de 4 metreye kadar tamamen daraltılmış durumdadır. Burada Sarıçay'ın morfolojisi yani şekli değiştiriliyor ve Sarıçay yıllardan beridir bir çöplük olarak kullanılıyor. Bu konuda Çanakkale Belediyesinin de buna müdahil olmak konusunda yaptığı herhangi bir şey yok. Bizim en çok üzerinde durduğumuz konu; Çanakkale Belediyesinin inşaat hafriyat döküm alanının olmaması, inşaatlardan çıkan toprakların döküm alanının olmamış olması. Bu durum, Çanakkale'de bu tarz faciaların ortaya çıkmasına sebep oluyor" dedi.



"Çanakkale'yi 31-32 yıldır CHP'li bir zihniyet yönetiyor ve bu zihniyet çevreci olarak geçiniyor"



Sarıçay ve çevresinde görülen çöp yığınları ile ilgili acil bir çalışmanın yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Tonka, "Hemen hemen 31-32 senedir Çanakkale'yi CHP'li bir zihniyet yönetiyor ve bu zihniyet daha çok çevreci olarak geçiniyor. Ama gelin görün ki, şu anda görmüş olduğumuz Sarıçay Sarıçay olmaktan çıkmış, tamamen çöpün ve bunun yanında sağlık açısından da yaşanılmaz bir yer haline gelmiştir. Belli yerler kokmakta, belli yerlere hala daha çöpler dökülmekte ve Sarıçay'ın artık tamamen kanal olma durumuna geldiğini de görmekteyiz. Bu bir faciadır ve bu facianın önüne geçilmesi gerekiyor. Bu konuda Devlet Su İşlerimizin elinde mutlak suretle bundan 50 yıl önceki ve 30 yıl önceki fotoğraflar vardır. O fotoğraflarla şu anki fiziki durumu yan yana getirmek suretiyle bir değerlendirme yapıp, Sarıçay'ın içinin tekrar eski haline getirilmesi konusunda çalışmalarının yapılmasında fayda görmekteyiz. Tabii bu büyük bir masraf gerektiriyor, çünkü biz yıllarca Sarıçay'ı kirlettik ve doldurduk. Devletimizin bu konuda bu işe müdahil olması, Sarıçay'la ilgili proje yapması ve burayı yaşanabilir hale getirmesinde fayda görmekteyiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE