(Özel) Çanakkaleli terör gazileri için özel üniforma dikilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Çanakkaleli terör gazileri için özel üniforma dikilecek - Son Dakika

(Özel) Çanakkaleli terör gazileri için özel üniforma dikilecek

6 saat önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesinin çalışmalarıyla, Çanakkale'nin 85 terör gazisi için ilk kez resmi bir üniforma dikilecek.

(Özel) Çanakkaleli terör gazileri için özel üniforma dikilecek, System.String[]

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesinin çalışmalarıyla, Çanakkale'nin 85 terör gazisi için ilk kez resmi bir üniforma dikilecek.


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesinin Çanakkale'nin terör gazileri için çalışmaları aralıksız sürüyor. Daha önce resmi törenlere üniformasız çıkan ve bunun eksikliğini yaşayan terör gazileri için harekete geçen Şube Başkanı Gülşen Uz önderliğindeki yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale Valiliğini ziyaret ederek yaşanan bu durum ile ilgili Vali Orhan Tavlı'yı bilgilendirdiler. Vali Tavlı'nın da projeyi yerinde bulması ile Çanakkale'nin terör gazilerine özel üniforma dikimi için gerekli bütçe ayrıldı. Maliyeti Çanakkale Valiliği tarafından karşılanacak olan dikimlerin önümüzdeki ay tamamlanması bekleniyor.


"Bizler Çanakkaleli şehit aileleri ve gaziler olarak çok şanslıyız"


Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan ve Çanakkaleli gaziler ve şehit aileleri olarak siyasilerden gördükleri destek sebebiyle kendilerini çok şanslı hissettiklerini dile getiren Şube Başkanı Gülşen Uz, "Çanakkale'de kahraman gazilerimize tek tip tören kıyafeti yaptırıyoruz. Bunu da gazilerimizin toplum içinde onurla gururla temsil edilmeleri için yapıyoruz. Sayın Valimiz Orhan Tavlı olsun, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan olsun, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu olsun, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizler Çanakkaleli şehit aileleri ve gaziler olarak çok şanslıyız. Vali Bey, Bülent Bey, Jülide Hanım gece gündüz demeden ailelerimizin her daim yanında" ifadelerini kullandı.


"Çanakkale'de terör gazilerimizin kıyafetleri yoktu"


Hayata geçirilecek olan projenin detaylarına değinen Başkan Uz, "Çanakkale'de terör gazilerimizin kıyafetleri yoktu. Kıbrıs gazilerimizin kıyafetleri vardı. Bizler de gazilerimizi onurlandırmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Vakıf yönetimi ve dernek yönetimi olarak oturduk bir karar verdik. Hep birlikte valimize gittik. Durumumuzu anlattık. Gazilerimizin törenlerde mağdur olmamaları için ne yapabiliriz diye istişare ettik. Yönetim olarak aldığımız kararları valimize anlattık. Valimiz de bunun çok uygun olduğunu gördü. Valiliğimiz bünyesinde terör gazilerimize bir kıyafet dikimi onaylandı. Törenlerde gazilerimizin kıyafetleri olmadığı için onların üzgün olduklarını ve bundan sonra kıyafetleriyle morallerinin de daha yüksek olacağını düşünerek bunun mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:23 Kaynak: İHA
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