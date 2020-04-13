(Özel) Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine - Son Dakika
Son Dakika Yaşam (Özel) Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine - Son Dakika

(Özel) Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine

6 saat önce

Denizli'de telef olan ineğinin başında feryat ederken çekilen fotoğrafı ile Türkiye'nin gündemine oturan 71 yaşındaki Sabiha Özel, kamu ve hayırseverlerin desteği ile alınan 6 inek ve 2 buzağısı ile özlediği dağlara ve bayırlara çıkmak için korona virüs tehdidinin geçmesini bekliyor.

(Özel) Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine, System.String[]

Denizli'de telef olan ineğinin başında feryat ederken çekilen fotoğrafı ile Türkiye'nin gündemine oturan 71 yaşındaki Sabiha Özel, kamu ve hayırseverlerin desteği ile alınan 6 inek ve 2 buzağısı ile özlediği dağlara ve bayırlara çıkmak için korona virüs tehdidinin geçmesini bekliyor.


5 Nisan 2019'da yaşanan olayda, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi'nde yaşayan Sabiha Özel'in, otlatmak için meraya götürdüğü ineği bir anda uçurumdan düşerek telef oldu. Yaşlı kadın ise tek geçim kaynağı olan 'Sarıkız' isimli ineği telef olunca feryat edip, gözyaşı dökerken fotoğraf karelerine yansıdı. Özel'in çaresiz halini gören Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayırseverler harekete geçti ve Özel'e 6 inek aldı. Gözyaşları dinen Özel ardından mahalledeki tek göz odalı evinde çok sevdiği inekleri ile mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. İneklerini adeta çocukları gibi seven ve bağlı olan Özel her gün dağ ve bayırlara çıkarak hayatına kaldığı yerden devam etti.


"Özel virüs tehlikesi bitince ilk işi olarak çok sevdiği inekleri ile dağ ve bayırlara gidecek"


Sabiha nine şimdilerde ise korona virüs nedeniyle o çok sevdiği dağ ve bayırlara gidemediği için mutsuz. Yaptığı haber ile kendisini Türkiye'nin gündemine oturtan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin bir kez daha kapısını çaldığı Özel, 6 ineği ve 2 buzağısı ile bir kez daha görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşı gereği evde kalması gereken Özel, sabırsızlıkla bir an önce virüs tehlikesinin geçmesini bekliyor. Özel virüs tehlikesi bitince ilk işi olarak çok sevdiği inekleri ile dağ ve bayırlara gideceğini söyledi.


"Hastalık bitince dışarıya çıkarım, dağlara giderim"


Dağları çok özlediğini ve virüs bitince atı ile birlikte inekleri ile tekrar dağlara gideceğini ifade eden Özel, "6 tane ineğim var. Birinin buzağısı oldu. Bir tane daha olacak. 8 tane olacak erkeklerle beraber. Daha hiç bu ineklerden satmadım. İneklerimi hiç sevmez miyim? Çok seviyorum. Hepsini kendi canım gibi görüyorum. Kendim besleyip, bakıyorum. Virüsten dolayı dışarıya çıkmıyorum. İneklerin altını temizliyorum, sularını veriyorum. Kendi çayımı, yemeğimi yiyorum. Hiçbir tarafa gitmiyorum. Bir tek arka tarafa gidiyorum, domates fidanları ekmek için onlarla meşgul oluyorum. Şimdi hep evde kalıyorum. Hastalık bitince dışarıya çıkarım. Dağlara giderim. Eskisi gibi ineklerimle beraber dağa giderim akşam olduğu zaman inerim. Dağlara gitmeyi özledim. Her tarafında çiçekler açmıştır. Bir de atım var virüs bitsin oralara gitmek istiyorum. Atı çektiğim zaman inekler de alışkın olduğu için arkasından gelirler" diye konuştu.


"Allah'ım devletime, milletime zeval vermesin"


Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayırseverlere olan minnettarlığını bir kez daha dile getiren Özel, 1 yıldan bu yana ineklerini satmadığını kaydetti. Onları çok sevdiğini ancak yem ihtiyacı başta olmak üzere diğer ihtiyaçları için ilerleyen dönemlerde birisini satmak zorunda kaldığını belirten Özel şunları söyledi:


"İneklerim olmadan duramam. Alışkınım ineklerimi çok seviyorum. İneklerimi alacaklardı satmadım, satmıyorum. İhtiyacım olduğu zaman ve bunların da ihtiyaçları var. Samanların yemlerin paralarını ödeyeceğim. Mecbur o zaman birini ikisini satmak zorunda kalıyorum. Ama ortalık otlansın, biraz gelişsinler öyle satarım. Allah bana birini versin, onlara binini versin. Herkesten Allah razı olsun. Çok çok kazansınlar, çok çok yesinler. Allah'ım devletime, milletime zeval vermesin."


Öte yandan, Sabiha nine haber sonrası İHA ekibini ise el sallayıp, gülümseyerek uğurladı. - DENİZLİ

Türkiye, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:39 Kaynak: İHA

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