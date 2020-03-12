(Özel) Çarpışma sonrası kaldırıma vuran aracın yan yattığı kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Çarpışma sonrası kaldırıma vuran aracın yan yattığı kaza kamerada - Son Dakika

(Özel) Çarpışma sonrası kaldırıma vuran aracın yan yattığı kaza kamerada

7 saat önce

Pendik'te yol üzerinde kafa kafaya çarpışan iki araçtan biri kaldırıma çarpıp takla atarak yan yattı.

(Özel) Çarpışma sonrası kaldırıma vuran aracın yan yattığı kaza kamerada, System.String[]

Pendik'te yol üzerinde kafa kafaya çarpışan iki araçtan biri kaldırıma çarpıp takla atarak yan yattı. Takla atan aracın yaralı sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aracın yan yattığı kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Pendik Kurtköy'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Erol E. yönetimindeki taksi ile Cemil Y. yönetimindeki otomobil yol üzerinde karşı karşıya gelerek çarpıştı. Kaza nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla atıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçta yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza hakkında konuşan bir vatandaş, "Bu dört yol ağzında oldu. Burada sürekli böyle kaza oluyor. Burada dört yol olduğunu bilmeyenler de buradan hızlı geçiyorlar. İkisi kafa kafaya gelince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biri kaldırıma çarpınca takla attı. Burası parkın hemen yan tarafı" dedi.


Aracın kaldırıma çarparak yan yattığı kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yol üzerinde karşı karşıya gelen iki araç çarpışıyor. Araçlardan biri kontrolden çıkıp kaldırıma çarpıyor ve takla atıp yan yatıyor. - İSTANBUL

Kurtköy, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
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