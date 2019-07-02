(Özel) Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Bal: Muriç transferinde son sözü Çaykur Rizespor söyler
2 saat önce
açıkladı. Bal, "Comolli ile dostane bir görüşme gerçekleştirdik.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:46 Kaynak: DHA
açıkladı. Bal, "Comolli ile dostane bir görüşme gerçekleştirdik. Gündemimiz Muriç transferiydi. İki taraf da isteklerini belirtti. Fenerbahçe
ile ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz ancak hala transferle ilgili somut bir şey yok. Son kararı iki kulübün başkanı verir" dedi.
Çaykur Rizesporlu idareci, önceliklerinin hem kulübün hem de Muriç'in çıkarlarının aynı doğrultuda ilerlemesi olduğunu ifade ederek; "Comolli ile yaptığımız görüşmede iki taraf da isteklerini belirtti. Görüşme olumlu geçti, Fenerbahçe ile ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz ancak hala transferle ilgili somut bir şey yok. Önemli olan hem Muriç'in, hem de Çaykur Rizespor'un çıkarlarının aynı doğrultuda ilerlemesi. Gelen teklifleri hem Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, hem de Muriç birlikte değerlendirerek en uygun kararı verecektir. Takımımızın çıkarları önemli, biz Çaykur Rizespor'u temsil ediyoruz ve tek isteğimiz Çaykur Rizespor'un çıkarları doğrultusunda hareket etmek" açıklamasında bulundu.
- İstanbul
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