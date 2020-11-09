ÖZEL ÇEKİME CESUR POZLAR

Aslıhan Güner, özel bir çekim
için objektif karşısına geçti. Kızıl saçıyla gözleri üzerine çeviren oyuncu, Cem Talu'yla bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Uzun kıvırcık saçının
ön planda olduğu çekimde Güner, cesur pozlarıyla dikkat çekti. Oyuncu,
çekim sonrası karelerden bazılarını takipçisi 2.5 milyonu aşan Instagram
hesabından, "Deniz kızı mod" yorumuyla paylaştı. Güner'in paylaşımına binlerce
yorum gelirken, birçok markadan da reklam teklifi alıyor.
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