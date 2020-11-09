ÖZEL ÇEKİME CESUR POZLAR

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ön planda olduğu çekimde Güner, cesur pozlarıyla dikkat çekti. Oyuncu,

için objektif karşısına geçti. Kızıl saçıyla gözleri üzerine çeviren oyuncu, Cem Talu'yla bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Uzun kıvırcık saçının

Aslıhan Güner, özel bir çekim

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