Son Dakika Haberleri: (Özel) Ceren Özdemir ardından paylaşım yapanlara suç duyurusu
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Ceren Özdemir ardından paylaşım yapanlara suç duyurusu - Son Dakika

(Özel) Ceren Özdemir ardından paylaşım yapanlara suç duyurusu

6 saat önce

İstanbul'da bir avukat, Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

(Özel) Ceren Özdemir ardından paylaşım yapanlara suç duyurusu, System.String[]

İstanbul'da bir avukat, Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.


İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapan Çağdaş Çelik, Ordu'da bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) hakkında sosyal medya hesaplarından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.


"Hemen her gün en az bir kadın öldürülüyor"


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun dilekçesinde Abdullah B. ve Mehmet Ö. isimli kişilerin Özdemir'in öldürülmesinin ardından hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirtilerek, "Ne yazık ki hemen her gün en az bir kadının öldürüldüğü, üçüncü sayfa olarak gündemden hızla düştüğü Türkiye'de üzücü bir olaya daha şahitlik etmiş bulunmaktayız. Şüpheliler, vahim olay sonrası sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımla Ceren Özdemir'in hatırasına alenen hakaretlerde bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.


Dilekçede, şüphelilerin 'Kişinin hatırasına hakaret' ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarını işlediği, haklarında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması ve cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL

Ceren Özdemir, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi
Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:11:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Ceren Özdemir ardından paylaşım yapanlara suç duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]