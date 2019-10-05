Son Dakika Haberleri: Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 10: Emre İper
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Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 10: Emre İper

54 dakika önce

Euronews Türkçe’nin "Cezaevinden Mektuplar" yazı dizisinde sırada Cumhuriyet gazetesi davasında cezaevinde kalan tek kişi olan gazetenin eski mali işler sorumlusu Emre İper’in mektubu var.

Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 10: Emre İper, System.String[]

Euronews Türkçe'nin "Cezaevinden Mektuplar" yazı dizisinde sırada Cumhuriyet gazetesi davasında cezaevinde kalan tek kişi olan gazetenin eski mali işler sorumlusu Emre İper'in mektubu var.


7 Nisan 2017'de telefonunda Bylock olduğu iddiasıyla gözaltına alınan, 11 gün sonra tutuklanan İper, aynı yılın Aralık ayında tahliye edildi. Ancak bir sonraki duruşmada savcı İper'i, ByLock'tan değil sosyal medya paylaşımları üzerinden "örgüt propagandası yapmak" ile suçladı.

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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:31 
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