Son Dakika Haberleri: Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 3: Cezaevinde doğum yapan Hatice Şahnaz
Son Dakika Dünya Haber

Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 3: Cezaevinde doğum yapan Hatice Şahnaz

7 dakika önce

Euronews Türkçe’nin Cezaevinden Mektuplar yazı dizisi için cezaevinden bir mektup kaleme alan Hatice Şahnaz, hamileliğini cezaevinde geçirdi ve oradayken doğum yaptı. Şahnaz, bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.

Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 3: Cezaevinde doğum yapan Hatice Şahnaz, System.String[]
Euronews Türkçe'nin Cezaevinden Mektuplar yazı dizisi için cezaevinden bir mektup kaleme alan Hatice Şahnaz, geçen hafta Yargıtay'ın kararıyla tahliye edildi. Hamileliğini cezaevinde geçiren ve oradayken doğum yapan iki aylık bir bebek annesi Şahnaz, infazın durdurulması kararı üzerine bundan sonraki dört ay boyunca serbest olacak. Ancak yeniden infazın ertelenmesi yönünde bir karar verilmezse cezaevine dönmesi gerekiyor.

Cezaevlerinde en son açıklanan rakamlara göre Şahnaz'ın kızı Safiye gibi 700'ün üzerinde bebek var. Şahnaz da, tahliye olurken Antalya L Tipi Cezaevindeki koğuşunda 3 çocuğu ve annelerini bırakmanın ağırlığını yaşadığını söylüyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Hatice Çarpar, Yargıtay, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazayla su borusunu kıran çiftçi içinden çıkanları görünce şaşkına döndü Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi Yanında getirdiği evcil hayvan için kavga eden kadın, trene 2 saat rötar yaptırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 11:59:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 3: Cezaevinde doğum yapan Hatice Şahnaz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]