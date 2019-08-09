Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 8: Hasta hükümlü Abdulkadir Aksu
1 saat önce
İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre bu yılın mart ayı itibariyle cezaevlerinde bin 334 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Hasta tutuklulardan Abdulkadir Aksu, euronews Türkçe’nin ‘Cezaevinden Mektuplar yazı dizisi’ için mektup kaleme aldı.
İnsan Hakları Derneği
'nin (İHD) verilerine göre bu yılın mart ayı itibariyle cezaevlerinde bin 334 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların 458'inin durumu ağır.
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Cezaevi'nden Ayvalık
Cezaevi'ne nakledilmesinin ardından durumu kötüleşen hasta tutuklu Aynur Uyar hayatını kaybetti. Şeker, kalp ve tansiyon hastalıkları bulunan Uyar'ın avukatı 25 Haziran'da yaptığı başvuru üzerine hastanede tetkikleri yapılmış ancak infazın durulmasını gerektiren bir durumu olmadığını karar verilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:59
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