Son Dakika Haberleri: Özel Ciltli 1881 Fetö İddianamesi Ücretsiz Dağıtılıyor

Özel Ciltli 1881 Fetö İddianamesi Ücretsiz Dağıtılıyor

12 dakika önce

İzmir'de faaliyet gösteren Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ'nün jandarma iddianamesini 1881 adet bastırarak ücretsiz dağıtmaya başladı.

Özel Ciltli 1881 Fetö İddianamesi Ücretsiz Dağıtılıyor, System.String[]
İzmir'de faaliyet gösteren Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ'nün jandarma iddianamesini 1881 adet bastırarak ücretsiz dağıtmaya başladı.

TAYDER Başkanı Muhammed Gömük, yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasını içeren iddianameyi kitap haline getirdiklerini söyledi.

Gömük, "Bu kitapta, terör örgütünün jandarma teşkilatı içinde nasıl yapılandığını, FETÖ'nün jandarmayı nasıl devşirmeye çalıştığını göreceksiniz. Ayrıca bu kitapta jandarmanın 15 Temmuz'a giden süreçte ve 15 Temmuz akşamındaki rolünü ve daha birçok önemli bilgiyi bulacaksınız." şeklinde konuştu.

İddianamenin 900 sayfadan oluştuğunu ifade eden Gömük, bu önemli soruşturmayı 1881 adet bastırarak özel cilt yaptırdıkları ve halka ücretsiz dağıtmaya başladıklarını dile getirdi.

Kitabın okura ulaşması için azami gayret gösterdiklerini vurgulayan Gömük, şöyle konuştu:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü istismar ederek milyonlar kazanan Yılmaz Özdil'e nispet yapıp ücretsiz dağıtıyoruz. Tarihin en gözü dönmüş terör örgütü olan FETÖ ile ilgili iddianameleri birer hukuk belgesi olarak tarihe not düşülmesi için elimden geldiğince kitaplaştırıp yayınlamaya devam edeceğim."

Gömük, daha önce de iki ayrı iddianameyi kitaplaştırdıklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:04 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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